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Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации
Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции, путь сержанта Дмитрия Назарова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T21:28
2025-01-20T21:32
утраты
память
михаил развожаев
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции, путь сержанта Дмитрия Назарова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.После увольнения в запас Дмитрий Назаров работал в строительной сфере, устроился в свою воинскую часть гражданским специалистом.Боец не раз выполнял ответственные задачи, порученные ему командованием, и пользовался большим авторитетом среди товарищей."Дмитрий Юрьевич Назаров скончался в госпитале от ран, полученных в бою на Кураховском направлении. Будем помнить нашего героя!", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утраты, память, михаил развожаев, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, севастополь, новости севастополя
Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе простились с участником боевых действий на Украине Дмитрием Назаровым

21:28 20.01.2025 (обновлено: 21:32 20.01.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевДмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции, путь сержанта Дмитрия Назарова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Дмитрий Юрьевич родился и вырос в Севастополе, окончил школу №31. После школы был призван на срочную военную службу, которую проходил в одной из воинских частей в Севастополе. После службы он подписал контракт и остался служить в воинской части на профессиональной основе", - написал губернатор.

После увольнения в запас Дмитрий Назаров работал в строительной сфере, устроился в свою воинскую часть гражданским специалистом.

"После начала специальной военной операции в рамках частичной мобилизации Дмитрий Юрьевич был призван в ряды Вооруженных Сил России, прошел подготовку и был направлен в зону боевых действий. Он воевал отважно и профессионально, умело применяя свой служебный и жизненный опыт", - добавил Развожаев.

Боец не раз выполнял ответственные задачи, порученные ему командованием, и пользовался большим авторитетом среди товарищей.
"Дмитрий Юрьевич Назаров скончался в госпитале от ран, полученных в бою на Кураховском направлении. Будем помнить нашего героя!", - заключил губернатор.
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УтратыПамятьМихаил РазвожаевВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовостиСевастопольНовости Севастополя
 
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