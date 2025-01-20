https://crimea.ria.ru/20250120/skonchalsya-ot-ran-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1143509452.html

Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации

Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции, путь сержанта Дмитрия Назарова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T21:28

2025-01-20T21:28

2025-01-20T21:32

утраты

память

михаил развожаев

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции, путь сержанта Дмитрия Назарова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.После увольнения в запас Дмитрий Назаров работал в строительной сфере, устроился в свою воинскую часть гражданским специалистом.Боец не раз выполнял ответственные задачи, порученные ему командованием, и пользовался большим авторитетом среди товарищей."Дмитрий Юрьевич Назаров скончался в госпитале от ран, полученных в бою на Кураховском направлении. Будем помнить нашего героя!", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, михаил развожаев, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, севастополь, новости севастополя