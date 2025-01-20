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Инаугурация Трампа не исключает риска гражданской войны в США – политолог

Инаугурация Трампа не исключает риска гражданской войны в США – политолог - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Инаугурация Трампа не исключает риска гражданской войны в США – политолог

Официальное вступление в должность президента США Дональда Трампа 20 января не исключает впоследствии риска гражданской войны в Америке из-за сохраняющегося... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T22:22

2025-01-20T22:22

2025-01-20T22:22

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радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Официальное вступление в должность президента США Дональда Трампа 20 января не исключает впоследствии риска гражданской войны в Америке из-за сохраняющегося раскола во власти и обществе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По словам Шипилина, сегодня можно говорить о том, что в США вполне утвердилось "такое серьезное явление, как "трампизм", которое и раскололо Америку", и оно к тому же оказывает существенное влияние на Европу.Именно стремлением переориентироваться на американские проблемы в своей политике можно объяснить и недавние заявления Трампа о намерении присоединить к США Канаду и Гренландию, которые не всем по нраву по обе стороны океана, заметил он.Трамп сделал выводы из своего прошлого правления и обзавелся плотной командой сторонников, в определенной мере у него получилось найти компромисс среди республиканцев и даже повлиять на демократов, отметил политолог. Он не исключил также, что Трампу "удалось заразить своей идеей и часть так называемого глубинного государства" США.Тем не менее остается ряд важных вопросов, касающихся дальнейшего развития страны, по которым с ним серьезно расходятся во мнениях в разных политических группах. А это значит, что внутренний американский конфликт не иссяк и рискует усилиться и после инаугурации Трампа, считает эксперт."Когда конфликт начинался, были такие прогнозы, что в Америке может начаться гражданская война. Я этого совершенно не исключаю. И не думаю, что после результатов выборов в США все успокоится. Все будет зависеть от того, как Трамп проявит себя в ближайшие четыре года", – заключил политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурацией Экс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом

https://crimea.ria.ru/20250120/inauguratsiya-trampa-i-parad-planet---chto-prorochat-zvezdy-ssha-i-ukraine-1143505060.html

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новости, дональд трамп, сша, мнения, павел шипилин, политика