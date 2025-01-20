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Трамп заявил о желании быть миротворцем на посту президента США
Трамп заявил о желании быть миротворцем на посту президента США - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Трамп заявил о желании быть миротворцем на посту президента США
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет быть на этом посту "миротворцем", и при этом пообещал сделать американскую армию "самой сильной в мировой... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T20:56
2025-01-20T20:56
2025-01-20T20:56
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет быть на этом посту "миротворцем", и при этом пообещал сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории". Об этом он заявил в ходе выступления в Конгрессе после принятия присяги в качестве главы государства.При этом, по словам Трампа, он намерен "построить самую сильную армию в мировой истории". Он пообещал, что США будет "процветать, расширять свою территорию и нести свой флаг к новым и прекрасным горизонтам, идя за своей судьбой к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс". Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
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дональд трамп, инаугурация, сша, новости, в мире, политика
Трамп заявил о желании быть миротворцем на посту президента США
Трамп на посту пообещал быть "миротворцем" и строить "самую сильную армию в мире"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет быть на этом посту "миротворцем", и при этом пообещал сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории". Об этом он заявил в ходе выступления в Конгрессе после принятия присяги в качестве главы государства.
"Наш успех будет измеряться не только победами в боях, но и завершением войн, а, возможно, и самое главное - войн, в которые нам не придется вступать. Я хочу быть миротворцем и человеком, который объединяет", - сказал он.
При этом, по словам Трампа, он намерен "построить самую сильную армию в мировой истории".
"Наши вооруженные силы смогут свободно сфокусироваться на своей единственной миссии - победе над врагами Америки", - заявил президент США.
Он пообещал, что США будет "процветать, расширять свою территорию и нести свой флаг к новым и прекрасным горизонтам, идя за своей судьбой к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс".
Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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