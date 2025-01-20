https://crimea.ria.ru/20250120/tramp-zayavil-o-zhelanii-byt-mirotvortsem-na-postu-prezidenta-ssha--1143508143.html

Трамп заявил о желании быть миротворцем на посту президента США

Трамп заявил о желании быть миротворцем на посту президента США - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Трамп заявил о желании быть миротворцем на посту президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет быть на этом посту "миротворцем", и при этом пообещал сделать американскую армию "самой сильной в мировой... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T20:56

2025-01-20T20:56

2025-01-20T20:56

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет быть на этом посту "миротворцем", и при этом пообещал сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории". Об этом он заявил в ходе выступления в Конгрессе после принятия присяги в качестве главы государства.При этом, по словам Трампа, он намерен "построить самую сильную армию в мировой истории". Он пообещал, что США будет "процветать, расширять свою территорию и нести свой флаг к новым и прекрасным горизонтам, идя за своей судьбой к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс". Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа

https://crimea.ria.ru/20250120/inauguratsiya-trampa-i-parad-planet---chto-prorochat-zvezdy-ssha-i-ukraine-1143505060.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, инаугурация, сша, новости, в мире, политика