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Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза
Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в небе над Воронежской областью, на территории нефтебазы произошло новое возгорание, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T23:11
2025-01-20T23:12
воронеж
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
нефтебаза
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20 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в небе над Воронежской областью, на территории нефтебазы произошло новое возгорание, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Губернатор отметил, что пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно, угрозы населению нет, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, нефтебаза
Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза

В Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе из-за падения дрона

23:11 20.01.2025 (обновлено: 23:12 20.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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20 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в небе над Воронежской областью, на территории нефтебазы произошло новое возгорание, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Лискинском районе были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание. Пострадавших нет", - написал Гусев.
Губернатор отметил, что пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно, угрозы населению нет, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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ВоронежАтака украинских беспилотников на ВоронежВоронежская областьАлександр ГусевБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовостиНефтебаза
 
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