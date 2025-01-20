https://crimea.ria.ru/20250120/ataka-dronov-na-voronezhskuyu-oblast-gorit-neftebaza-1143511678.html

Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза

Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в небе над Воронежской областью, на территории нефтебазы произошло новое возгорание, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T23:11

2025-01-20T23:11

2025-01-20T23:12

воронеж

атака украинских беспилотников на воронеж

воронежская область

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новости

нефтебаза

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20 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в небе над Воронежской областью, на территории нефтебазы произошло новое возгорание, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Губернатор отметил, что пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно, угрозы населению нет, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронеж

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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