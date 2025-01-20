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Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза
Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в небе над Воронежской областью, на территории нефтебазы произошло новое возгорание, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T23:11
2025-01-20T23:11
2025-01-20T23:12
воронеж
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
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новости
нефтебаза
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20 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в небе над Воронежской областью, на территории нефтебазы произошло новое возгорание, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Губернатор отметил, что пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно, угрозы населению нет, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, нефтебаза
Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза
В Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе из-за падения дрона
23:11 20.01.2025 (обновлено: 23:12 20.01.2025)