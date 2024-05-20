https://crimea.ria.ru/20240520/kapremont-massandrovskogo-parka--kak-idut-i-kogda-zavershatsya-raboty-1137438371.html

Капремонт Массандровского парка – как идут и когда завершатся работы

Капремонт Массандровского парка – как идут и когда завершатся работы - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Капремонт Массандровского парка – как идут и когда завершатся работы

Капремонт Массандровского парка в Ялте завершится в ноябре, сейчас специалисты уже произвели демонтажные работы и прокладывают коммуникации. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T21:16

2024-05-20T21:16

2024-05-20T21:16

ялта

янина павленко

новости крыма

городская среда

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Капремонт Массандровского парка в Ялте завершится в ноябре, сейчас специалисты уже произвели демонтажные работы и прокладывают коммуникации. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, стартовавший в апреле первый этап работ предполагает также ремонт лестниц, подпорных стен, ливневой канализации, наружного освещения, мозаичной лестницы и монтаж трехметровой входной группы.Ремонт проходит по госпрограмме реформирования жилищно-коммунального хозяйства Крыма, заказчиком выступает Управление особо охраняемыми природными территориями РК."Общая сумма контракта – 232 миллиона рублей, окончание – ноябрь этого года", – уточнила мэр курорта.В рамках работ на территории Воронцовского дворца в Крыму ранее строители обнаружили подземный ход, который ведет из Шуваловского корпуса в сторону хозяйственного двора.Читайте также на РИА Новости Крым:Массандровский дворец хотят капитально отреставрироватьЧасы на башне Воронцовского дворца отмечают юбилейСюрприз для Чехова: дому-музею в Ялте подарили уникальный зимний цветок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, новости крыма, городская среда, благоустройство