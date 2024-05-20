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Капремонт Массандровского парка – как идут и когда завершатся работы
Капремонт Массандровского парка – как идут и когда завершатся работы - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Капремонт Массандровского парка – как идут и когда завершатся работы
Капремонт Массандровского парка в Ялте завершится в ноябре, сейчас специалисты уже произвели демонтажные работы и прокладывают коммуникации. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T21:16
2024-05-20T21:16
2024-05-20T21:16
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янина павленко
новости крыма
городская среда
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Капремонт Массандровского парка в Ялте завершится в ноябре, сейчас специалисты уже произвели демонтажные работы и прокладывают коммуникации. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, стартовавший в апреле первый этап работ предполагает также ремонт лестниц, подпорных стен, ливневой канализации, наружного освещения, мозаичной лестницы и монтаж трехметровой входной группы.Ремонт проходит по госпрограмме реформирования жилищно-коммунального хозяйства Крыма, заказчиком выступает Управление особо охраняемыми природными территориями РК."Общая сумма контракта – 232 миллиона рублей, окончание – ноябрь этого года", – уточнила мэр курорта.В рамках работ на территории Воронцовского дворца в Крыму ранее строители обнаружили подземный ход, который ведет из Шуваловского корпуса в сторону хозяйственного двора.Читайте также на РИА Новости Крым:Массандровский дворец хотят капитально отреставрироватьЧасы на башне Воронцовского дворца отмечают юбилейСюрприз для Чехова: дому-музею в Ялте подарили уникальный зимний цветок
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ялта, янина павленко, новости крыма, городская среда, благоустройство
Капремонт Массандровского парка – как идут и когда завершатся работы
Капремонт Массандровского парка в Ялте завершится в ноябре – Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Капремонт Массандровского парка в Ялте завершится в ноябре, сейчас специалисты уже произвели демонтажные работы и прокладывают коммуникации. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Демонтажные работы уже произведены – сняты старые бордюры, частично – дорожное покрытие, ведутся работы по прокладке коммуникаций строго в границах существующей дорожно-тропиночной сети, без вреда зеленым насаждениям, на некоторых участках началась укладка нового покрытия", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, стартовавший в апреле первый этап работ предполагает также ремонт лестниц, подпорных стен, ливневой канализации, наружного освещения, мозаичной лестницы и монтаж трехметровой входной группы.
Ремонт проходит по госпрограмме реформирования жилищно-коммунального хозяйства Крыма, заказчиком выступает Управление особо охраняемыми природными территориями РК.
"Общая сумма контракта – 232 миллиона рублей, окончание – ноябрь этого года", – уточнила мэр курорта.
В рамках работ на территории Воронцовского дворца в Крыму ранее строители обнаружили подземный ход
, который ведет из Шуваловского корпуса в сторону хозяйственного двора.
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