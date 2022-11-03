https://crimea.ria.ru/20221103/massandrovskiy-dvorets-khotyat-kapitalno-otrestavrirovat-1125217308.html

Массандровский дворец хотят капитально отреставрировать

Массандровский дворец хотят капитально отреставрировать - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Массандровский дворец хотят капитально отреставрировать

В Массандровском дворце Александра III планируется масштабная реставрация - внутренняя, наружная и придворцовой территории. В частности, планируется... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T08:04

2022-11-03T08:04

2022-11-03T08:04

крым

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Массандровском дворце Александра III планируется масштабная реставрация - внутренняя, наружная и придворцовой территории. В частности, планируется восстановить 28 утраченных исторических скульптур, ранее украшавших дворец. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе заявил директор ГАУК РК "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник" Александр Балинченко, в чьем ведении находятся Алупкинский и Массандровский дворцы.По его словам, во дворце императора Александра в настоящее время определены восемь направлений работ.По его словам, столь растянутые сроки вполне обоснованы, так как Южнобережные дворцы – это капитальные объекты, "которые десятилетиями, если не столетиями не подвергались капитальному ремонту"."Если вы работаете с памятниками, то главное - ничего не упустить и не навредить, чтоб не подвести и страну, и тех, кто создавал эти памятники. Кроме того, конечно, хотелось бы сделать всё быстро, но надо понимать, что объекты культурного наследия всегда готовят какие-то сюрпризы. Например, у нас в Шуваловском проезде Воронцовского дворца, когда делали работы по прокладке труб, наткнулись на скалу, а диабаз в два раза прочнее гранита. Вот и задержка сроков", - подчеркнул Балинченко.По его словам, работы по ФЦП в Воронцовском дворце, которые начались в 2025 году и претерпели немало сложностей, в том числе и смену подрядчика, должны быть завершены в следующем году. Там заканчивается ремонт кровли, исторических ограждений на втором этаже, ремонт коммуникационно-инженерных сетей, освещения.В свою очередь директор ГБУ РК "Симферопольский художественный музей" Ольга Бурова отметила, что в Симферопольском художественном музее во флигеле закончены первоочередные ремонтно-реставрационные работы.Бурова сказала, что изменения комплекса зданий музея ждут колоссальные. Это доступность для посетителей с ограниченными возможностями, модернизация освещения и безопасности картин, также будут меняться все коммуникации. "Надеюсь, что в следующем году проект будет согласован и мы приступим к ремонтно-строительным работам. О сроках выполнения работ в проекте пишут год, но я думаю, что это будет больше", - сказала она.РИА Новости Крым сообщало, что в ходе прокурорской проверки в апреле 2020 года выяснилось: во время реставрации здания Симферопольского художественного музея фирма-подрядчик не выполнила работы, за которые уже получила полтора миллиона рублей. По версии следствия, сотрудники фирмы внесли ложные сведения в акты выполненных работ и таким образом незаконно завладели бюджетными средствами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". В феврале этого года в Симферопольском художественном музее рассказали, что готовят проект ремонта основного здания, а работы во втором корпусе начнутся уже в этом году.

https://crimea.ria.ru/20210224/Chasy-na-bashne-Vorontsovskogo-dvortsa-otmechayut-yubiley-1119295438.html

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