В Крым готовятся зайти крупные федеральные торговые сети - Минпромторг РФ
Крупные федеральные торговые сети рассматривают возможность захода в Крым - Минпромторг РФ
18:37 01.04.2025 (обновлено: 19:07 01.04.2025)
© РИА Новости КрымМультитемпературный склад для хранения продуктов питания
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в ходе рабочей поездки в республику.
"Перспективы захода в Крым крупных федеральных ретейлеров очень хорошие. Сразу несколько крупных федеральных ретейлеров сейчас рассматривают возможность захода в Крым", - сказал он журналистам в Симферополе.
По словам замминистра, уже в этом году в Крыму планируется открытие 25-30 новых крупных торговых точек сетевой торговли.
"Речь идет о сетевой рознице, но конкретные компании я бы называть не стал, вопрос в проработке", - уточнил Чекушов.
Это, по его словам, потребует развития и увеличения площадей оптово-распределительных центров. Тех площадей, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 и 2026 годах, будет достаточно для реализации планов по развитию торговых точек, полагает он.
© РИА Новости КрымРоман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
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Роман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРоман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
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Роман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРоман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
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Роман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРоман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
4 из 8
Роман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРоман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
5 из 8
Роман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРоман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
6 из 8
Роман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМультитемпературный склад для хранения продуктов питания
7 из 8
Мультитемпературный склад для хранения продуктов питания
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМультитемпературный склад для хранения продуктов питания
8 из 8
Мультитемпературный склад для хранения продуктов питания
© РИА Новости Крым
1 из 8
Роман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
© РИА Новости Крым
2 из 8
Роман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
© РИА Новости Крым
3 из 8
Роман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
© РИА Новости Крым
4 из 8
Роман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
© РИА Новости Крым
5 из 8
Роман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
© РИА Новости Крым
6 из 8
Роман Чекушов замминистра промышленности и торговли РФ
© РИА Новости Крым
7 из 8
Мультитемпературный склад для хранения продуктов питания
© РИА Новости Крым
8 из 8
Мультитемпературный склад для хранения продуктов питания
© РИА Новости Крым
"Оптово-логистических центров в Крыму не хватает, логистика здесь осложнена. Но мы приятно удивлены темпами строительства, планами по вводу в эксплуатацию и планами по развитию в целом торговой отрасли республики. Думаю, что уже первые существенные результаты этой работы мы увидим в следующем году. В 2026 году потоки поставки товаров в Крым будут оптимизированы, мы увидим качественно другие логистические потоки", - выразил уверенность замглавы Минпромторга РФ.
В ходе поездки в Крым Чекушов посетил ряд объектов, в частности, строящийся в селе Чистенькое под Симферополем крупный оптово-распределительный центр. Строительная готовность объекта составляет около 80%. В сентябре этого года планируется завершить строительно-монтажные работы и получить заключение о соответствии.
В октябре планируется получить разрешение на ввод в эксплуатацию и настроить оборудование. Затем объект полноценно начнет работу.
Строительство осуществляется за счет собственных и привлеченных кредитных средств. Общая площадь комплекса составляет около 60 тысяч квадратных метров.
Оптово-распределительный центр в Чистеньком представляет собой логистический центр класса "А" с необходимой транспортной и складской инфраструктурой на основе применения самых современных технологий. Программа социально-экономического развития Крыма предусматривает предоставление компенсации за строительство центра в размере 1,2 миллиарда рублей.
Также Чекушов посетил функционирующий в Симферополе мультитемпературный склад для хранения продуктов площадью 8 тысяч квадратных метров. Склад работает как распределительный центр, туда поступает продукция с материковой части страны. Логистическая компания сама доставляет ее в Крым с заводов-изготовителей, хранит и затем продает как дистрибьютор, минуя посредников.
Склад позволяет хранить продукты питания в нескольких температурных режимах. Внутри объекта находится холодильник для охлажденной и замороженной продукции. Товар на сухом складе хранится в паллетах высотой в шесть ярусов.
"На данный момент среднесуточная отгрузка на данном объекте составляет порядка 30 тонн. Мы развиваем новые направления, в частности, сейчас здесь уже есть зона для хранения алкоголя. Мы представляем федеральных игроков рынка с точки зрения обеспечения конечных потребителей как крупных торговых сетей, так и мелких сетей", - сказал гендиректор логистического оператора Михаил Сентемов.
По его словам, компания на данный момент обеспечивает доставку товара со склада в 14 тысяч торговых точек по всему Крыму. Открытие этого центра позволило привлечь в Крым крупные бренды и расширить ассортимент продукции в крымских магазинах.
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