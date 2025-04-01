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В Крым готовятся зайти крупные федеральные торговые сети - Минпромторг РФ

В Крым готовятся зайти крупные федеральные торговые сети - Минпромторг РФ - РИА Новости Крым, 01.04.2025

В Крым готовятся зайти крупные федеральные торговые сети - Минпромторг РФ

Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T18:37

2025-04-01T18:37

2025-04-01T19:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в ходе рабочей поездки в республику. "Перспективы захода в Крым крупных федеральных ретейлеров очень хорошие. Сразу несколько крупных федеральных ретейлеров сейчас рассматривают возможность захода в Крым", - сказал он журналистам в Симферополе. По словам замминистра, уже в этом году в Крыму планируется открытие 25-30 новых крупных торговых точек сетевой торговли. Это, по его словам, потребует развития и увеличения площадей оптово-распределительных центров. Тех площадей, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 и 2026 годах, будет достаточно для реализации планов по развитию торговых точек, полагает он. "Оптово-логистических центров в Крыму не хватает, логистика здесь осложнена. Но мы приятно удивлены темпами строительства, планами по вводу в эксплуатацию и планами по развитию в целом торговой отрасли республики. Думаю, что уже первые существенные результаты этой работы мы увидим в следующем году. В 2026 году потоки поставки товаров в Крым будут оптимизированы, мы увидим качественно другие логистические потоки", - выразил уверенность замглавы Минпромторга РФ. В ходе поездки в Крым Чекушов посетил ряд объектов, в частности, строящийся в селе Чистенькое под Симферополем крупный оптово-распределительный центр. Строительная готовность объекта составляет около 80%. В сентябре этого года планируется завершить строительно-монтажные работы и получить заключение о соответствии. В октябре планируется получить разрешение на ввод в эксплуатацию и настроить оборудование. Затем объект полноценно начнет работу. Строительство осуществляется за счет собственных и привлеченных кредитных средств. Общая площадь комплекса составляет около 60 тысяч квадратных метров. Оптово-распределительный центр в Чистеньком представляет собой логистический центр класса "А" с необходимой транспортной и складской инфраструктурой на основе применения самых современных технологий. Программа социально-экономического развития Крыма предусматривает предоставление компенсации за строительство центра в размере 1,2 миллиарда рублей. Также Чекушов посетил функционирующий в Симферополе мультитемпературный склад для хранения продуктов площадью 8 тысяч квадратных метров. Склад работает как распределительный центр, туда поступает продукция с материковой части страны. Логистическая компания сама доставляет ее в Крым с заводов-изготовителей, хранит и затем продает как дистрибьютор, минуя посредников. Склад позволяет хранить продукты питания в нескольких температурных режимах. Внутри объекта находится холодильник для охлажденной и замороженной продукции. Товар на сухом складе хранится в паллетах высотой в шесть ярусов. По его словам, компания на данный момент обеспечивает доставку товара со склада в 14 тысяч торговых точек по всему Крыму. Открытие этого центра позволило привлечь в Крым крупные бренды и расширить ассортимент продукции в крымских магазинах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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