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В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в бесплатных лекарствах - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в бесплатных лекарствах
В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в бесплатных лекарствах - РИА Новости Крым, 04.04.2025
В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в бесплатных лекарствах
В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в положенном бесплатном препарате. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, вопрос решился только после... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T15:47
2025-04-04T15:47
прокуратура города севастополя
новости севастополя
происшествия
лекарства
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в положенном бесплатном препарате. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, вопрос решился только после вмешательства надзорного ведомства.По данным прокуратуры, 9-летняя дочь заявительницы с 2022 года наблюдается в поликлинике и нуждается в лекарственном препарате "Сейзар".Также прокурорская проверка показала, что больница не провела врачебную комиссию по увеличению девочке дозы лекарства с учетом ее самочувствия и назначений невролога.В адрес главврача медучреждения внесено представление об устранении нарушений закона, завполиклиникой привлечена к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры врачебная комиссия состоялась, дозировку препарата увеличили. Лекарство предоставлено ребенку в необходимом объеме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарствоВ России расширили перечень жизненно важных препаратовПравительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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прокуратура города севастополя, новости севастополя, происшествия, лекарства, дети
В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в бесплатных лекарствах

В Севастополе ребенку отказали в бесплатных лекарствах – вмешалась прокуратура

15:47 04.04.2025
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в положенном бесплатном препарате. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, вопрос решился только после вмешательства надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, 9-летняя дочь заявительницы с 2022 года наблюдается в поликлинике и нуждается в лекарственном препарате "Сейзар".

"Вместе с тем, в июне 2024 года должностные лица городской больницы № 4 не провели врачебную комиссию по вопросу продолжения лечения и не направили заявку на льготное обеспечение ребенка необходимым препаратом в департамент здравоохранения города Севастополя", – проинформировали в пресс-службе.

Также прокурорская проверка показала, что больница не провела врачебную комиссию по увеличению девочке дозы лекарства с учетом ее самочувствия и назначений невролога.
В адрес главврача медучреждения внесено представление об устранении нарушений закона, завполиклиникой привлечена к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры врачебная комиссия состоялась, дозировку препарата увеличили. Лекарство предоставлено ребенку в необходимом объеме.
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