https://crimea.ria.ru/20250404/v-sevastopole-devochke-s-epilepsiey-otkazali-v-besplatnykh-lekarstvakh-1145438883.html

В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в бесплатных лекарствах

В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в бесплатных лекарствах - РИА Новости Крым, 04.04.2025

В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в бесплатных лекарствах

В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в положенном бесплатном препарате. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, вопрос решился только после... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T15:47

2025-04-04T15:47

2025-04-04T15:47

прокуратура города севастополя

новости севастополя

происшествия

лекарства

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в положенном бесплатном препарате. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, вопрос решился только после вмешательства надзорного ведомства.По данным прокуратуры, 9-летняя дочь заявительницы с 2022 года наблюдается в поликлинике и нуждается в лекарственном препарате "Сейзар".Также прокурорская проверка показала, что больница не провела врачебную комиссию по увеличению девочке дозы лекарства с учетом ее самочувствия и назначений невролога.В адрес главврача медучреждения внесено представление об устранении нарушений закона, завполиклиникой привлечена к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры врачебная комиссия состоялась, дозировку препарата увеличили. Лекарство предоставлено ребенку в необходимом объеме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарствоВ России расширили перечень жизненно важных препаратовПравительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, новости севастополя, происшествия, лекарства, дети