Крым и Абхазия: ближайшие перспективы сотрудничества двух республик

Крым и Абхазия: ближайшие перспективы сотрудничества двух республик - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Крым и Абхазия: ближайшие перспективы сотрудничества двух республик

Экономические отношения и туристический обмен Республики Абхазия и Республики Крым станут еще более активными после победы России в СВО.

2025-12-05T18:35

2025-12-05T18:35

2025-12-05T18:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Экономические отношения и туристический обмен Республики Абхазия и Республики Крым станут еще более активными после победы России в СВО. В этом уверены зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и вице-премьер правительства Абхазии Джамсух Нанба."Мы оба говорили неоднократно на всех встречах о важности победного и скорейшего завершения спецоперации, которая проходит сегодня в связи с агрессией Запада против России на украинской территории. И мы с нетерпением ждем, что это скоро произойдет, что откроет еще более широкие возможности для нашего сотрудничества", - подчеркнул Джамсух Нанба во время подписания соглашения после заседания совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу в Симферополе состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между правительствами Крыма и Абхазии, на котором обсуждался план сотрудничества республик на 2025-2027 годы."У нас с Абхазией очень много точек возможного сотрудничества. Я напомню, что наше межправительственное соглашение в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и спортивной, туристической сферах подписано было между нашими республиками еще в 2016 году. За эти годы прошло шесть заседаний нашей межправительственной рабочей группы. В центре внимания торгово-экономические наши связи, туризм, сельское хозяйство, рыболовство. И по каждому из этих направлений у нас есть достижения", - сказал Георгий Мурадов.Он подчеркнул, что работа проводится в условиях отсутствия прямых транспортных связей, прежде всего по морю."Но мы готовимся к тому, чтобы в полном объеме восстановить и эту сферу нашей деятельности", - сказал зампредседателя совмина Крыма.Среди интересных направлений совместной экономической деятельности Мурадов назвал прямую поставку фруктов в Крым из Абхазии и поставку товаров судостроительной отрасли в Абхазию из Крыма. Также Мурадов рассказал, что в районе Керчи абхазскими инвесторами было несколько лет назад открыто предприятие по выработке рыбной муки."Это предприятие сейчас не работает, потому что специфическая ситуация специальной военной операции препятствует вылову рыбы в Керченском регионе, в проливе, в районе моста. По понятным причинам там сейчас движение ограничено. Но мы договорились о том, что мы будем принимать меры по сохранению этого предприятия и меры, чтобы обеспечить вылов мелкой рыбы для производства рыбной муки и рыбьего жира", - сказал Мурадов.Абхазию интересуют также современные разработки крымских ученых в области сельскохозяйственных технологий и эфиромасличной отрасли.Также определенные договоренности достигнуты в области культурно-гуманитарного сотрудничества, образования, в области туризма."Морскими перевозками, особенно на судах на подводных крыльях, можно осуществлять перевозку туристов, и мы будем взаимодополнять друг друга и обогащать программы граждан Российской Федерации, Абхазии, и иностранных туристов", - уверен поспред Республики при президенте.В свою очередь вице-премьер правительства Абхазии Джамсух Нанба отметил, что Абхазию и Крым связывает даже не многовековая, а многотысячелетняя история."И в нашей новейшей истории именно данное соглашение дает нам правовые инструменты для реализации и сотрудничества по ряду очень важных для наших республик направлений", - сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Абхазию объединила знаковая выставка Российской галереи искусствСвязь под землей: достижения спелеологов Крыма и АбхазииФСБ задержала шпиона за передачу Киеву схемы аэропорта "Сухум"

