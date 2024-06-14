https://crimea.ria.ru/20240614/pyatiletniy-rebenok-v-krymu-ne-mozhet-poluchit-zhiznenno-vazhnoe-lekarstvo-1138109683.html
Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство
Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство
Уголовное дело возбуждено по факту неполучения жизненно важного лекарства пятилетним ребенком в Крыму. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре и Главном... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T13:04
2024-06-14T13:04
2024-06-14T13:20
крым
лекарства
ситуация с дефицитом лекарств в крыму
прокуратура республики крым
крымский следком
дети
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119083670_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_ed4b5c670f239da673b24fddfa65f44a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту неполучения жизненно важного лекарства пятилетним ребенком в Крыму. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре и Главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными должностными лицами регионального министерства здравоохранения требований законодательства при обеспечении льготных категорий граждан положенными им лекарственными препаратами, добавили в ведомстве. По информации Следкома, отец мальчика сообщал, что жизненно важный препарат, необходимый его ребенку, в продаже отсутствует – получить лекарство можно только через профильное ведомство.Кроме того, в оперативном порядке будет организован личный прием родителей мальчика для взаимодействия и принятия всех доводов.Ранее в минздраве РК сообщали о закупке 955 наименований медицинских препаратов из 1100 запланированных для льготных категорий граждан. В регионе пока нет в наличии 145-ти препаратов из заявленного списка. 9 февраля глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.16 мая Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.В конце мая СК начал проверку минздрава Республики Крым по факту отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – ПутинНа бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиардаВ России расширили перечень жизненно важных препаратов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119083670_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_34b82c5422edb26e60f72db3de0ce221.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, лекарства, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, прокуратура республики крым, крымский следком, дети, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство
В Крыму пятилетний ребенок не получает жизненно важное лекарство – возбуждено дело
13:04 14.06.2024 (обновлено: 13:20 14.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту неполучения жизненно важного лекарства пятилетним ребенком в Крыму. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре и Главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
"По поручению прокурора республики Олега Камшилова организована проверка по обращению, размещенному в социальных сетях, о нарушении прав 5-летнего мальчика из Красногвардейского района при обеспечении положенным по закону лекарством", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными должностными лицами регионального министерства здравоохранения требований законодательства при обеспечении льготных категорий граждан положенными им лекарственными препаратами, добавили в ведомстве.
По информации Следкома, отец мальчика сообщал, что жизненно важный препарат, необходимый его ребенку, в продаже отсутствует – получить лекарство можно только через профильное ведомство.
"Руководитель ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев в связи обстоятельствами поручил возбудить уголовное дело, дав оценку действиям лиц, ответственных за закупку и поставку жизненно важного лекарства", - отметили в Следкоме.
Кроме того, в оперативном порядке будет организован личный прием родителей мальчика для взаимодействия и принятия всех доводов.
Ранее в минздраве РК сообщали
о закупке 955 наименований медицинских препаратов из 1100 запланированных для льготных категорий граждан. В регионе пока нет в наличии 145-ти препаратов из заявленного списка.
9 февраля глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию
с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
16 мая Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма
Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств
. Министр обещал, что они поступят
в Крым до 15 мая.
В конце мая СК начал проверку
минздрава Республики Крым по факту отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе.
Читайте также на РИА Новости Крым: