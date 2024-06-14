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Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство
Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство
Уголовное дело возбуждено по факту неполучения жизненно важного лекарства пятилетним ребенком в Крыму. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре и Главном... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T13:04
2024-06-14T13:20
крым
лекарства
ситуация с дефицитом лекарств в крыму
прокуратура республики крым
крымский следком
дети
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту неполучения жизненно важного лекарства пятилетним ребенком в Крыму. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре и Главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными должностными лицами регионального министерства здравоохранения требований законодательства при обеспечении льготных категорий граждан положенными им лекарственными препаратами, добавили в ведомстве. По информации Следкома, отец мальчика сообщал, что жизненно важный препарат, необходимый его ребенку, в продаже отсутствует – получить лекарство можно только через профильное ведомство.Кроме того, в оперативном порядке будет организован личный прием родителей мальчика для взаимодействия и принятия всех доводов.Ранее в минздраве РК сообщали о закупке 955 наименований медицинских препаратов из 1100 запланированных для льготных категорий граждан. В регионе пока нет в наличии 145-ти препаратов из заявленного списка. 9 февраля глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.16 мая Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.В конце мая СК начал проверку минздрава Республики Крым по факту отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – ПутинНа бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиардаВ России расширили перечень жизненно важных препаратов
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крым, лекарства, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, прокуратура республики крым, крымский следком, дети, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство

В Крыму пятилетний ребенок не получает жизненно важное лекарство – возбуждено дело

13:04 14.06.2024 (обновлено: 13:20 14.06.2024)
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Depositphotos.com AlexLipa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту неполучения жизненно важного лекарства пятилетним ребенком в Крыму. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре и Главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
"По поручению прокурора республики Олега Камшилова организована проверка по обращению, размещенному в социальных сетях, о нарушении прав 5-летнего мальчика из Красногвардейского района при обеспечении положенным по закону лекарством", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными должностными лицами регионального министерства здравоохранения требований законодательства при обеспечении льготных категорий граждан положенными им лекарственными препаратами, добавили в ведомстве.
По информации Следкома, отец мальчика сообщал, что жизненно важный препарат, необходимый его ребенку, в продаже отсутствует – получить лекарство можно только через профильное ведомство.

"Руководитель ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев в связи обстоятельствами поручил возбудить уголовное дело, дав оценку действиям лиц, ответственных за закупку и поставку жизненно важного лекарства", - отметили в Следкоме.

Кроме того, в оперативном порядке будет организован личный прием родителей мальчика для взаимодействия и принятия всех доводов.
Ранее в минздраве РК сообщали о закупке 955 наименований медицинских препаратов из 1100 запланированных для льготных категорий граждан. В регионе пока нет в наличии 145-ти препаратов из заявленного списка.
9 февраля глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
16 мая Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.
В конце мая СК начал проверку минздрава Республики Крым по факту отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе.
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КрымЛекарстваСитуация с дефицитом лекарств в КрымуПрокуратура Республики КрымКрымский СледкомдетиОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
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