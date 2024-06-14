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Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство

Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Пятилетний ребенок в Крыму не может получить жизненно важное лекарство

Уголовное дело возбуждено по факту неполучения жизненно важного лекарства пятилетним ребенком в Крыму. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре и Главном... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T13:04

2024-06-14T13:04

2024-06-14T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту неполучения жизненно важного лекарства пятилетним ребенком в Крыму. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре и Главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными должностными лицами регионального министерства здравоохранения требований законодательства при обеспечении льготных категорий граждан положенными им лекарственными препаратами, добавили в ведомстве. По информации Следкома, отец мальчика сообщал, что жизненно важный препарат, необходимый его ребенку, в продаже отсутствует – получить лекарство можно только через профильное ведомство.Кроме того, в оперативном порядке будет организован личный прием родителей мальчика для взаимодействия и принятия всех доводов.Ранее в минздраве РК сообщали о закупке 955 наименований медицинских препаратов из 1100 запланированных для льготных категорий граждан. В регионе пока нет в наличии 145-ти препаратов из заявленного списка. 9 февраля глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.16 мая Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.В конце мая СК начал проверку минздрава Республики Крым по факту отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – ПутинНа бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиардаВ России расширили перечень жизненно важных препаратов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, лекарства, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, прокуратура республики крым, крымский следком, дети, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма