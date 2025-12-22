https://crimea.ria.ru/20251222/armiya-rossii-nanesla-udary-po-portam-i-energoobektam-ukrainy--1151879191.html
Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T13:40
2025-12-22T13:40
2025-12-22T13:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также удары нанесены по штабам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов,️ 283 вертолета, 104 090 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 653 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудовищные цифры: Украина потеряла почти 500 тысяч военных Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков
Новости
Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
Армия России нанесла удары по используемым ВСУ портам и энергообъектам Украины
13:40 22.12.2025 (обновлено: 13:47 22.12.2025)