Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.12.2025
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также удары нанесены по штабам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов,️ 283 вертолета, 104 090 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 653 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.
Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины

Армия России нанесла удары по используемым ВСУ портам и энергообъектам Украины

13:40 22.12.2025 (обновлено: 13:47 22.12.2025)
 
Украинские пожарные
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении.
Также удары нанесены по штабам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов,️ 283 вертолета, 104 090 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 653 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.
