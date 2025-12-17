https://crimea.ria.ru/20251217/chudovischnye-tsifry-ukraina-poteryala-pochti-500-tysyach-voennykh-1151740517.html
Чудовищные цифры: Украина потеряла почти 500 тысяч военных
Чудовищные цифры: Украина потеряла почти 500 тысяч военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации. Об этом заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов.Министр обороны России уточнил, что серийный выпуск продукции военно-промышленного комплекса Украины уменьшился в разы. По его информации, эффективность точечных российских ударов намного выше эффективности ударов ВСУ по территории России."К слову сказать, эффективность точечных российских ударов составляет около 60%, что на порядок выше эффективности украинских ударов по российской территории", – подчеркнул министр обороны РФ.Также на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая крупные города. Цели СВО безусловно будут достигнуты, подчеркнул он.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации. Об этом заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов.
"Силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих, благодаря чему Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан", – сказал он.
Министр обороны России уточнил, что серийный выпуск продукции военно-промышленного комплекса Украины уменьшился в разы.
"Возможности украинского военно-промышленного комплекса по серийному выпуску военной продукции снижены практически в два раза", – уточнил Белоусов.
По его информации, эффективность точечных российских ударов намного выше эффективности ударов ВСУ по территории России.
"К слову сказать, эффективность точечных российских ударов составляет около 60%, что на порядок выше эффективности украинских ударов по российской территории", – подчеркнул министр обороны РФ.
Также на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов
в зоне специальной военной операции, включая крупные города. Цели СВО безусловно будут достигнуты
, подчеркнул он.
