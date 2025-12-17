https://crimea.ria.ru/20251217/putin-nazval-bredom-ugrozu-napadeniya-rossii-na-evropu-1151741438.html
Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу
Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу
Страхи о якобы неизбежном военном конфликте с Россией, которые власти европейских стран вбивают в головы населению, являются ложью и бредом. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T14:24
2025-12-17T14:24
2025-12-17T14:24
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
коллегия минобороны рф
европа
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151741544_0:0:1775:998_1920x0_80_0_0_7e7a7671e40611e1b33067bba287265b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Страхи о якобы неизбежном военном конфликте с Россией, которые власти европейских стран вбивают в головы населению, являются ложью и бредом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.По словам Путина, разного рода деятели в ЕС, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли."Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов", - отметил он.Российский лидер подчеркнул, что РФ выступает за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США и европейскими государствами, за формирование единой системы безопасности во всем евразийском регионе. Также Москва приветствует прогресс, который наметился в диалоге с новой американской администрацией, добавил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151741544_200:0:1609:1057_1920x0_80_0_0_9bc83567a4320df1d96a053b65d61d54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), министерство обороны рф, коллегия минобороны рф, европа, политика, новости
Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу
Путин назвал бредом вбиваемые в головы людей в Европе страхи о "нападении" России
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Страхи о якобы неизбежном военном конфликте с Россией, которые власти европейских стран вбивают в головы населению, являются ложью и бредом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол, надо готовиться к большой войне... Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред", - сказал глава государства.
По словам Путина, разного рода деятели в ЕС, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли.
"Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов", - отметил он.
Российский лидер подчеркнул, что РФ выступает за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США и европейскими государствами, за формирование единой системы безопасности во всем евразийском регионе. Также Москва приветствует прогресс, который наметился в диалоге с новой американской администрацией, добавил Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.