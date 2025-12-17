Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу
Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу
Страхи о якобы неизбежном военном конфликте с Россией, которые власти европейских стран вбивают в головы населению, являются ложью и бредом. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Страхи о якобы неизбежном военном конфликте с Россией, которые власти европейских стран вбивают в головы населению, являются ложью и бредом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.По словам Путина, разного рода деятели в ЕС, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли."Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов", - отметил он.Российский лидер подчеркнул, что РФ выступает за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США и европейскими государствами, за формирование единой системы безопасности во всем евразийском регионе. Также Москва приветствует прогресс, который наметился в диалоге с новой американской администрацией, добавил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Страхи о якобы неизбежном военном конфликте с Россией, которые власти европейских стран вбивают в головы населению, являются ложью и бредом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол, надо готовиться к большой войне... Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред", - сказал глава государства.
По словам Путина, разного рода деятели в ЕС, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли.
"Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов", - отметил он.
Российский лидер подчеркнул, что РФ выступает за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США и европейскими государствами, за формирование единой системы безопасности во всем евразийском регионе. Также Москва приветствует прогресс, который наметился в диалоге с новой американской администрацией, добавил Путин.
