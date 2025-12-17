https://crimea.ria.ru/20251217/chto-stoit-za-slovami-zaluzhnogo-o-riskakh-grazhdanskoy-voyny-na-ukraine-1151755419.html
Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости.
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный ведет себя как политический авантюрист, и его заявление о рисках гражданской войны на Украине доказывает, что он делает ставку на новую политсилу, которая сформируется после возвращения ВСУ с фронта по окончании конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что на Украине после окончания вооруженного конфликта может начаться гражданская война, когда около миллиона военнослужащих ВСУ вернутся с фронта домой, уязвленные и с оружием в руках.
По мнению политолога, Залужный ведет себя как типичный политический авантюрист.
"Непонятно, действует он самостоятельно, или ему кто-то подсказал, или его вынуждают так действовать. Тем не менее, это факт: Залужный делает подобного рода заявления явно с прицелом на продолжение политической карьеры", – сказал Манойло.
Эксперт отметил, что на линии фронта в составе ВСУ сейчас воюют не более 300 тысяч человек, пока большая часть списочного состава армии отсиживается в тылу, в том числе в ТЦК, и от участия в боевых действиях всячески отбивается или откупается.
Но, несмотря на то, что Залужный, говоря о миллионе воюющих пока украинцев, явно преувеличил раза в три, когда выжившие из их числа, обманутые и "разъяренные мужики" вернутся, то действительно станут мощной силой, способной подняться против киевского режима, считает Манойло.
"Закончится вооруженный конфликт – огромное количество украинцев уже оказались в земле и еще окажутся к этому моменту. При этом в политическом плане Украина вернется к точке, которая была до начала СВО. И встанет вопрос: зачем Зеленский и его клика обнулили страну, толкнули Украину на коллективное самоубийство, погубили огромное количество жизней, чтобы не добиться ровным счетом ничего", – сказал он.
И складывается впечатление, что именно "эту повестку Залужный и собирается оседлать", а делая провокационные заявления, ищет "свою личную точку опоры как раз в этой среде – униженных и оскорбленных", сказал политолог.
"То есть, единственное, что Залужный, делая такое заявление, не сказал – это то, что он готов эту политическую силу возглавить", – резюмировал Манойло.
Ранее политолог Вадим Петров поделился мнением, что возможная замена Владимира Зеленского на Валерия Залужного
на посту президента Украины обострит отношения Киева и Вашингтона, поскольку "если первого можно условно назвать агентом Штатов, то Залужный – однозначно агент Британии".
