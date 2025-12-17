https://crimea.ria.ru/20251217/chto-stoit-za-slovami-zaluzhnogo-o-riskakh-grazhdanskoy-voyny-na-ukraine-1151755419.html

Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине

Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине

2025-12-17T17:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный ведет себя как политический авантюрист, и его заявление о рисках гражданской войны на Украине доказывает, что он делает ставку на новую политсилу, которая сформируется после возвращения ВСУ с фронта по окончании конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что на Украине после окончания вооруженного конфликта может начаться гражданская война, когда около миллиона военнослужащих ВСУ вернутся с фронта домой, уязвленные и с оружием в руках.По мнению политолога, Залужный ведет себя как типичный политический авантюрист.Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского – СМИЭксперт отметил, что на линии фронта в составе ВСУ сейчас воюют не более 300 тысяч человек, пока большая часть списочного состава армии отсиживается в тылу, в том числе в ТЦК, и от участия в боевых действиях всячески отбивается или откупается.Но, несмотря на то, что Залужный, говоря о миллионе воюющих пока украинцев, явно преувеличил раза в три, когда выжившие из их числа, обманутые и "разъяренные мужики" вернутся, то действительно станут мощной силой, способной подняться против киевского режима, считает Манойло.И складывается впечатление, что именно "эту повестку Залужный и собирается оседлать", а делая провокационные заявления, ищет "свою личную точку опоры как раз в этой среде – униженных и оскорбленных", сказал политолог."То есть, единственное, что Залужный, делая такое заявление, не сказал – это то, что он готов эту политическую силу возглавить", – резюмировал Манойло.Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границРанее политолог Вадим Петров поделился мнением, что возможная замена Владимира Зеленского на Валерия Залужного на посту президента Украины обострит отношения Киева и Вашингтона, поскольку "если первого можно условно назвать агентом Штатов, то Залужный – однозначно агент Британии".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудовищные цифры: Украина потеряла почти 500 тысяч военных Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов

