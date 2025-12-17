Рейтинг@Mail.ru
Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине
Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный ведет себя как политический авантюрист, и его заявление о рисках гражданской войны на Украине доказывает, что он делает... РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный ведет себя как политический авантюрист, и его заявление о рисках гражданской войны на Украине доказывает, что он делает ставку на новую политсилу, которая сформируется после возвращения ВСУ с фронта по окончании конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что на Украине после окончания вооруженного конфликта может начаться гражданская война, когда около миллиона военнослужащих ВСУ вернутся с фронта домой, уязвленные и с оружием в руках.По мнению политолога, Залужный ведет себя как типичный политический авантюрист.Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского – СМИЭксперт отметил, что на линии фронта в составе ВСУ сейчас воюют не более 300 тысяч человек, пока большая часть списочного состава армии отсиживается в тылу, в том числе в ТЦК, и от участия в боевых действиях всячески отбивается или откупается.Но, несмотря на то, что Залужный, говоря о миллионе воюющих пока украинцев, явно преувеличил раза в три, когда выжившие из их числа, обманутые и "разъяренные мужики" вернутся, то действительно станут мощной силой, способной подняться против киевского режима, считает Манойло.И складывается впечатление, что именно "эту повестку Залужный и собирается оседлать", а делая провокационные заявления, ищет "свою личную точку опоры как раз в этой среде – униженных и оскорбленных", сказал политолог."То есть, единственное, что Залужный, делая такое заявление, не сказал – это то, что он готов эту политическую силу возглавить", – резюмировал Манойло.Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границРанее политолог Вадим Петров поделился мнением, что возможная замена Владимира Зеленского на Валерия Залужного на посту президента Украины обострит отношения Киева и Вашингтона, поскольку "если первого можно условно назвать агентом Штатов, то Залужный – однозначно агент Британии".
Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине

Залужный готовится возглавить политическую силу по окончании боевых действий на Украине

17:03 17.12.2025
 
© Telegram Валерия ЗалужногоПосол Украины в Великобритании Валерий Залужный
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный ведет себя как политический авантюрист, и его заявление о рисках гражданской войны на Украине доказывает, что он делает ставку на новую политсилу, которая сформируется после возвращения ВСУ с фронта по окончании конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что на Украине после окончания вооруженного конфликта может начаться гражданская война, когда около миллиона военнослужащих ВСУ вернутся с фронта домой, уязвленные и с оружием в руках.
По мнению политолога, Залужный ведет себя как типичный политический авантюрист.
"Непонятно, действует он самостоятельно, или ему кто-то подсказал, или его вынуждают так действовать. Тем не менее, это факт: Залужный делает подобного рода заявления явно с прицелом на продолжение политической карьеры", – сказал Манойло.
Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского – СМИ
Эксперт отметил, что на линии фронта в составе ВСУ сейчас воюют не более 300 тысяч человек, пока большая часть списочного состава армии отсиживается в тылу, в том числе в ТЦК, и от участия в боевых действиях всячески отбивается или откупается.
Но, несмотря на то, что Залужный, говоря о миллионе воюющих пока украинцев, явно преувеличил раза в три, когда выжившие из их числа, обманутые и "разъяренные мужики" вернутся, то действительно станут мощной силой, способной подняться против киевского режима, считает Манойло.
"Закончится вооруженный конфликт – огромное количество украинцев уже оказались в земле и еще окажутся к этому моменту. При этом в политическом плане Украина вернется к точке, которая была до начала СВО. И встанет вопрос: зачем Зеленский и его клика обнулили страну, толкнули Украину на коллективное самоубийство, погубили огромное количество жизней, чтобы не добиться ровным счетом ничего", – сказал он.
И складывается впечатление, что именно "эту повестку Залужный и собирается оседлать", а делая провокационные заявления, ищет "свою личную точку опоры как раз в этой среде – униженных и оскорбленных", сказал политолог.
"То есть, единственное, что Залужный, делая такое заявление, не сказал – это то, что он готов эту политическую силу возглавить", – резюмировал Манойло.
Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ
Ранее политолог Вадим Петров поделился мнением, что возможная замена Владимира Зеленского на Валерия Залужного на посту президента Украины обострит отношения Киева и Вашингтона, поскольку "если первого можно условно назвать агентом Штатов, то Залужный – однозначно агент Британии".
