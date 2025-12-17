Рейтинг@Mail.ru
Совершил 14 терактов в России: полковника ВСУ приговорили к пожизненному - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Совершил 14 терактов в России: полковника ВСУ приговорили к пожизненному
Совершил 14 терактов в России: полковника ВСУ приговорили к пожизненному - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Совершил 14 терактов в России: полковника ВСУ приговорили к пожизненному
Полковник ВСУ Евгений Булацик* признан виновным в совершении 14 терактов на территории России. За серию преступлений его приговорили к пожизненному заключению... РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Полковник ВСУ Евгений Булацик* признан виновным в совершении 14 терактов на территории России. За серию преступлений его приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.Следствие установило, что украинский военный с 19 июля 2023-го по 13 мая 2024-го года совместно с высшим военным и политическим руководством Украины участвовал в совершении ряда террористических актов на территории Российской Федерации. Действия военных преступников привели к гибели людей и причинили значительный материальный ущерб.Ранее также сообщалось, что в апреле 2022 года по приказу Булацика* экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролетели над Брянской областью на предельно малых высотах, чтобы их не обнаружили средства ПВО, сбросили не менее двух фугасных авиационных бомб по нефтеналивной станции.Украинский командир Евгений Булацик* заочно осужден на 18 лет лишения свободы за атаку нефтебазы в Брянской области, сообщили в пресс-службе СК РФ.Ранее сообщалось, что суд вынес приговор обвиняемому в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Совершил 14 терактов в России: полковника ВСУ приговорили к пожизненному

За совершение 14 терактов в России полковник ВСУ приговорен к пожизненному заключению

17:19 17.12.2025 (обновлено: 17:29 17.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Полковник ВСУ Евгений Булацик* признан виновным в совершении 14 терактов на территории России. За серию преступлений его приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что украинский военный с 19 июля 2023-го по 13 мая 2024-го года совместно с высшим военным и политическим руководством Украины участвовал в совершении ряда террористических актов на территории Российской Федерации. Действия военных преступников привели к гибели людей и причинили значительный материальный ущерб.
Ранее также сообщалось, что в апреле 2022 года по приказу Булацика* экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролетели над Брянской областью на предельно малых высотах, чтобы их не обнаружили средства ПВО, сбросили не менее двух фугасных авиационных бомб по нефтеналивной станции.
Украинский командир Евгений Булацик* заочно осужден на 18 лет лишения свободы за атаку нефтебазы в Брянской области, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее сообщалось, что суд вынес приговор обвиняемому в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
