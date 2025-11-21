Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге
В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге
В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге
ФСБ предотвратила теракт на ж/д путях в Краснодаре, задержан действующий по заданию СБУ гражданин Украины. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на УФСБ по... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T10:43
2025-11-21T10:44
россия
происшествия
теракт
краснодар
краснодарский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
украинские спецслужбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт на ж/д путях в Краснодаре, задержан действующий по заданию СБУ гражданин Украины. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Краснодарскому краю.Как выяснилось, украинец жил на территории Краснодарского края. Он был завербован через соцсети сотрудником службы безопасности Украины, от него получил задание на совершение террористического акта путем подрыва железнодорожных путей. Он пытался подорвать их с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.Силовики пресекли противоправную деятельность и задержали фигуранта. У него изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором. В оборудованном тайнике найдено самодельное взрывное устройство, планировавшееся для использования при подрыве железнодорожного полотна.
россия
краснодар
краснодарский край
украина
россия, происшествия, теракт, краснодар, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, украинские спецслужбы
В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге

Гражданин Украины задержан за подготовку теракта на железной дороге в Краснодаре

10:43 21.11.2025 (обновлено: 10:44 21.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт на ж/д путях в Краснодаре, задержан действующий по заданию СБУ гражданин Украины. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Краснодарскому краю.
Как выяснилось, украинец жил на территории Краснодарского края. Он был завербован через соцсети сотрудником службы безопасности Украины, от него получил задание на совершение террористического акта путем подрыва железнодорожных путей. Он пытался подорвать их с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.
Силовики пресекли противоправную деятельность и задержали фигуранта. У него изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором. В оборудованном тайнике найдено самодельное взрывное устройство, планировавшееся для использования при подрыве железнодорожного полотна.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта), пунктом "в" части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети интернет) УК России", - указали в ведомстве.
Россия Происшествия Теракт Краснодар Краснодарский край ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) Украина Украинские спецслужбы
 
