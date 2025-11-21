https://crimea.ria.ru/20251121/v-krasnodare-predotvratili-terakt-na-zheleznoy-doroge--1151077932.html

В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге

ФСБ предотвратила теракт на ж/д путях в Краснодаре, задержан действующий по заданию СБУ гражданин Украины. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на УФСБ по... РИА Новости Крым, 21.11.2025

россия

происшествия

теракт

краснодар

краснодарский край

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

украина

украинские спецслужбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт на ж/д путях в Краснодаре, задержан действующий по заданию СБУ гражданин Украины. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Краснодарскому краю.Как выяснилось, украинец жил на территории Краснодарского края. Он был завербован через соцсети сотрудником службы безопасности Украины, от него получил задание на совершение террористического акта путем подрыва железнодорожных путей. Он пытался подорвать их с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.Силовики пресекли противоправную деятельность и задержали фигуранта. У него изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором. В оборудованном тайнике найдено самодельное взрывное устройство, планировавшееся для использования при подрыве железнодорожного полотна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионажСмесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

