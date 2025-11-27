https://crimea.ria.ru/20251127/ubiytsa-general-leytenanta-moskalika-poluchil-pozhiznennyy-srok-1151236143.html
Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T18:01
2025-11-27T18:01
2025-11-27T18:01
суд
приговор
убийство
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Подсудимого приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.Подсудимого признали виновным в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряда других преступлений.С февраля по апрель 2025 года мужчина, завербованный СБУ, по заданию куратора подготовил и установил самодельную взрывчатку возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил генерал-лейтенант.Утром 25 апреля 2025 года, когда Ярослав Москалик вышел из подъезда своего дома, взрывчатка, при помощи дистанционного управления, сработала. Мужчина погиб на месте. Кроме того, пострадало имущество двадцати граждан.Подсудимый свою вину полностью признал.Как сообщалось ранее, соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика был задержан в Саратовской области, он также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненномуЖитель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флота
https://crimea.ria.ru/20230819/glava-sbu-rasskazal-podrobnosti-pervogo-terakta-na-krymskom-mostu-1130818345.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, приговор, убийство, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
Убийцу генерал-лейтенанта Москалика приговорили к пожизненному заключению
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Подсудимого приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
"Приговором суда назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальной части - в колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.
Подсудимого признали виновным в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряда других преступлений.
С февраля по апрель 2025 года мужчина, завербованный СБУ, по заданию куратора подготовил и установил самодельную взрывчатку возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил генерал-лейтенант.
Утром 25 апреля 2025 года, когда Ярослав Москалик вышел из подъезда своего дома, взрывчатка, при помощи дистанционного управления, сработала. Мужчина погиб на месте. Кроме того, пострадало имущество двадцати граждан.
Подсудимый свою вину полностью признал.
Как сообщалось ранее, соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика был задержан
в Саратовской области, он также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: