Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Подсудимого приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.Подсудимого признали виновным в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряда других преступлений.С февраля по апрель 2025 года мужчина, завербованный СБУ, по заданию куратора подготовил и установил самодельную взрывчатку возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил генерал-лейтенант.Утром 25 апреля 2025 года, когда Ярослав Москалик вышел из подъезда своего дома, взрывчатка, при помощи дистанционного управления, сработала. Мужчина погиб на месте. Кроме того, пострадало имущество двадцати граждан.Подсудимый свою вину полностью признал.Как сообщалось ранее, соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика был задержан в Саратовской области, он также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненномуЖитель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флота

