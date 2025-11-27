Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025
Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Подсудимого приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.Подсудимого признали виновным в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряда других преступлений.С февраля по апрель 2025 года мужчина, завербованный СБУ, по заданию куратора подготовил и установил самодельную взрывчатку возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил генерал-лейтенант.Утром 25 апреля 2025 года, когда Ярослав Москалик вышел из подъезда своего дома, взрывчатка, при помощи дистанционного управления, сработала. Мужчина погиб на месте. Кроме того, пострадало имущество двадцати граждан.Подсудимый свою вину полностью признал.Как сообщалось ранее, соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика был задержан в Саратовской области, он также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненномуЖитель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флота
Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок

Убийцу генерал-лейтенанта Москалика приговорили к пожизненному заключению

18:01 27.11.2025
 
Уголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Подсудимого приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
"Приговором суда назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальной части - в колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.
Подсудимого признали виновным в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряда других преступлений.
С февраля по апрель 2025 года мужчина, завербованный СБУ, по заданию куратора подготовил и установил самодельную взрывчатку возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил генерал-лейтенант.
Утром 25 апреля 2025 года, когда Ярослав Москалик вышел из подъезда своего дома, взрывчатка, при помощи дистанционного управления, сработала. Мужчина погиб на месте. Кроме того, пострадало имущество двадцати граждан.
Подсудимый свою вину полностью признал.
Как сообщалось ранее, соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика был задержан в Саратовской области, он также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры региона.
СудПриговорУбийствоНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
