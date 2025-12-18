https://crimea.ria.ru/20251218/rossiyskaya-armiya-uspeshno-nastupaet-na-vsekh-napravleniyakh--genshtab-1151797359.html

Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб

2025-12-18T18:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.Он отметил, что, несмотря на масштабную военно-техническую и финансовую помощь Украине со стороны Запада, российские военные захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу.Начальник Генштаба напомнил, что 26 апреля российские войска освободили Курскую область от ВСУ."Авантюрный план киевского руководства на этом направлении провалился, в том числе и их расчет на то, что мы будем вынуждены остановить наше наступление в Донбассе и перебросить часть боевых подразделений под Курск. Этого не произошло", - резюмировал Герасимов.Ранее министр обороны Андрей Белоусов завил, что освобождение Красноармейска и Димитрова в ДНР станет крупнейшим поражением украинской армии за год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудовищные цифры: Украина потеряла почти 500 тысяч военных Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин

2025

