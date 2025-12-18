Рейтинг@Mail.ru
Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T18:23
2025-12-18T18:23
новости сво
генштаб мо рф
валерий герасимов
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.Он отметил, что, несмотря на масштабную военно-техническую и финансовую помощь Украине со стороны Запада, российские военные захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу.Начальник Генштаба напомнил, что 26 апреля российские войска освободили Курскую область от ВСУ."Авантюрный план киевского руководства на этом направлении провалился, в том числе и их расчет на то, что мы будем вынуждены остановить наше наступление в Донбассе и перебросить часть боевых подразделений под Курск. Этого не произошло", - резюмировал Герасимов.Ранее министр обороны Андрей Белоусов завил, что освобождение Красноармейска и Димитрова в ДНР станет крупнейшим поражением украинской армии за год.
18:23 18.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.
Он отметил, что, несмотря на масштабную военно-техническую и финансовую помощь Украине со стороны Запада, российские военные захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу.
"Всего в 2025 году российскими Вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6 300 кв. км территории, а с начала специальной военной операции освобождена территория общей площадью около 94 тысяч кв. км. Потери вооруженных сил Украины за год составили около 6 500 танков и боевых бронированных машин, около 11 тыс. 800 орудий и минометов, а в живой силе – около 500 тыс. человек", - сообщил Герасимов.
Начальник Генштаба напомнил, что 26 апреля российские войска освободили Курскую область от ВСУ.
"Авантюрный план киевского руководства на этом направлении провалился, в том числе и их расчет на то, что мы будем вынуждены остановить наше наступление в Донбассе и перебросить часть боевых подразделений под Курск. Этого не произошло", - резюмировал Герасимов.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов завил, что освобождение Красноармейска и Димитрова в ДНР станет крупнейшим поражением украинской армии за год.
