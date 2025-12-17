Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/armiya-rossii-osvobodila-bolee-300-naselennykh-punktov-za-god--putin----1151738907.html
Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин
Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин
Вооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая крупные города. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T13:54
2025-12-17T14:02
россия
новости сво
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:158:2248:1423_1920x0_80_0_0_6b190caa24ae2401186089a7848cbe44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая крупные города. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Путин подчеркнул, что российские войска обладают стратегической инициативой на всей линии фронта, уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков Новоплатоновка Харьковской области перешла под контроль армии РФАрмия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:0:1897:1423_1920x0_80_0_0_4699377f35010a2407ce2ebfaa548329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, владимир путин (политик), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин

Российские войска освободили более 300 населенных пунктов в зоне СВО в этом году – Путин

13:54 17.12.2025 (обновлено: 14:02 17.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая крупные города. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями. Они не устояли и оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что российские войска обладают стратегической инициативой на всей линии фронта, уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением.
"Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный оперативный и тактический опыт прорывов глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях", - добавил российский лидер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков
Новоплатоновка Харьковской области перешла под контроль армии РФ
Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области
 
РоссияНовости СВОВладимир Путин (политик)Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:05Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны
14:58Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
14:52Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны
14:49Путин отметил участие военных КНДР в разминировании Курской области
14:44Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
14:25НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов
14:24Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу
14:19Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"
14:18Чудовищные цифры: Украина потеряла почти 500 тысяч военных
14:11Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - Путин
14:05Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
13:59"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин
13:54Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин
13:51Заявление Лукашенко о Крыме очень значимо именно сейчас – мнение
13:40В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
13:31В Крыму создадут интернет-платформу для подачи заявок на детский отдых
13:26Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках
13:14Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков
13:10В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье
13:01В Крыму Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 6 млрд рублей
Лента новостейМолния