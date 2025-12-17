https://crimea.ria.ru/20251217/armiya-rossii-osvobodila-bolee-300-naselennykh-punktov-za-god--putin----1151738907.html

Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин

Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин

17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая крупные города. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Путин подчеркнул, что российские войска обладают стратегической инициативой на всей линии фронта, уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков Новоплатоновка Харьковской области перешла под контроль армии РФАрмия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области

