Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин
13:54 17.12.2025 (обновлено: 14:02 17.12.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая крупные города. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями. Они не устояли и оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что российские войска обладают стратегической инициативой на всей линии фронта, уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением.
"Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный оперативный и тактический опыт прорывов глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях", - добавил российский лидер.
