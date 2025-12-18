Рейтинг@Mail.ru
В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/v-latvii-arestovali-russkogo-istorika-i-publitsista-guschina-1151801599.html
В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина
В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина
Решением Рижского городского суда после обысков и задержания арестован историк и публицист Виктор Гущин. Об этом в своем авторском канале в Telegram сообщил... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T20:32
2025-12-18T20:32
латвия
политика
общество
новости
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:104:1620:1015_1920x0_80_0_0_36a358becd91ee38243ec86e02e3bf3c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Решением Рижского городского суда после обысков и задержания арестован историк и публицист Виктор Гущин. Об этом в своем авторском канале в Telegram сообщил латвийский журналист, спецкор медиагруппы "Россия сегодня", корреспондент радио Sputnik Латвия Алексей Стефанов.По мнению латвийского журналиста, было бы странно, если бы 67-летнего Виктора Гущина отпустили бы, например, под подписку о невыезде после произведенных в его доме обысков, изъятия носителей информации и документов, задержания и "после тенденциозных публикаций в латышских СМИ и радостных постов у латышских политиков" по этому факту.По его словам, Гущину предъявлено обвинение по статье 84.1 Уголовного закона Латвии – "за публикации статей на ресурсах, находящихся под санкциями ЕС"."За что с 2020 года мурыжат и до сих судят 14+ русских журналистов в Латвии. Тогда, правда, никого не сажали. Повезло. Сейчас шансов остаться на свободе нет вообще ни у одного политического", – резюмировал Стефанов.Виктор Гущин – один из известнейших представителей русских соотечественников в Латвии. Кандидат исторических наук, автор книг об истории Латвии и города Елгавы, в котором родился в 1958 году и жил до сих пор.С 2020 года возглавлял Русскую общину Латвии. До этого длительное время руководил Координационным советом организаций российских соотечественников, проводившим заседания в Доме Москвы в Риге.Публично выступал против языковой дискриминации, в частности гонения на русский язык, а также против уничтожения русского образования и исторической памяти. Автор около двухсот научных статей и монографий. Некоторые из них содержат острую и аргументированную критику латвийской политики внутреннего этноцида.17 декабря по месту жительства Гущина в Елгаве прошел обыск. Его обвинили в сотрудничестве с "российским пропагандистским ресурсом" и задержали.Ранее сегодня, 18 декабря, "Sputnik Ближнее зарубежье" сообщил, что Госсуд Эстонии отклонил жалобу сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала, поданную им по уголовному делу, по которому он был осужден в начале 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскую журналистку ВГТРК объявили персоной нон грата в Латвии Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение
https://crimea.ria.ru/20251218/sud-estonii-otklonil-zhalobu-na-prigovor-sotrudnika-sputnik-meedia-1151799820.html
латвия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1cb8da0e4544b4aae09133d9037092c9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
латвия, политика, общество, новости, sputnik
В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина

Решением Рижского городского суда арестован русский историк и публицист Виктор Гущин

20:32 18.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Решением Рижского городского суда после обысков и задержания арестован историк и публицист Виктор Гущин. Об этом в своем авторском канале в Telegram сообщил латвийский журналист, спецкор медиагруппы "Россия сегодня", корреспондент радио Sputnik Латвия Алексей Стефанов.
"Русского историка и публициста Виктора Гущина Рижский городской суд решил арестовать... Очередной русский человек арестован латышской охранкой. Для сведения счетов за прошлые смелые публикации и выступления и для устрашения оставшихся", – написал Стефанов.
По мнению латвийского журналиста, было бы странно, если бы 67-летнего Виктора Гущина отпустили бы, например, под подписку о невыезде после произведенных в его доме обысков, изъятия носителей информации и документов, задержания и "после тенденциозных публикаций в латышских СМИ и радостных постов у латышских политиков" по этому факту.
"Конечно, нет... И плевать они хотели, что сам историк болен гриппом, а на его руках 95-летняя больная мама, за которой он ухаживал. Нацизм как он есть", – подчеркнул Стефанов.
По его словам, Гущину предъявлено обвинение по статье 84.1 Уголовного закона Латвии – "за публикации статей на ресурсах, находящихся под санкциями ЕС".
"За что с 2020 года мурыжат и до сих судят 14+ русских журналистов в Латвии. Тогда, правда, никого не сажали. Повезло. Сейчас шансов остаться на свободе нет вообще ни у одного политического", – резюмировал Стефанов.
Виктор Гущин – один из известнейших представителей русских соотечественников в Латвии. Кандидат исторических наук, автор книг об истории Латвии и города Елгавы, в котором родился в 1958 году и жил до сих пор.
С 2020 года возглавлял Русскую общину Латвии. До этого длительное время руководил Координационным советом организаций российских соотечественников, проводившим заседания в Доме Москвы в Риге.
Публично выступал против языковой дискриминации, в частности гонения на русский язык, а также против уничтожения русского образования и исторической памяти. Автор около двухсот научных статей и монографий. Некоторые из них содержат острую и аргументированную критику латвийской политики внутреннего этноцида.
17 декабря по месту жительства Гущина в Елгаве прошел обыск. Его обвинили в сотрудничестве с "российским пропагандистским ресурсом" и задержали.
Ранее сегодня, 18 декабря, "Sputnik Ближнее зарубежье" сообщил, что Госсуд Эстонии отклонил жалобу сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала, поданную им по уголовному делу, по которому он был осужден в начале 2025 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российскую журналистку ВГТРК объявили персоной нон грата в Латвии
Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека
Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение
Мати-Дмитрий Терестал и Елена Черышева - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
19:23
Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia
 
ЛатвияПолитикаОбществоНовостиSputnik
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина
20:23Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка
20:109 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам
19:45Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
19:23Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia
19:15В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
19:07Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма
18:52Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны
18:42Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
18:34Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
18:23Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
18:12В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
17:56"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
17:50США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
17:37Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
17:35ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
17:30Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину
17:23Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
17:21В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки
17:21В Крыму собрали свыше миллиона рублей в поддержку хосписа
Лента новостейМолния