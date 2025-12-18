https://crimea.ria.ru/20251218/v-latvii-arestovali-russkogo-istorika-i-publitsista-guschina-1151801599.html

В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина

В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина - РИА Новости Крым, 18.12.2025

В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина

Решением Рижского городского суда после обысков и задержания арестован историк и публицист Виктор Гущин. Об этом в своем авторском канале в Telegram сообщил... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T20:32

2025-12-18T20:32

2025-12-18T20:32

латвия

политика

общество

новости

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:104:1620:1015_1920x0_80_0_0_36a358becd91ee38243ec86e02e3bf3c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Решением Рижского городского суда после обысков и задержания арестован историк и публицист Виктор Гущин. Об этом в своем авторском канале в Telegram сообщил латвийский журналист, спецкор медиагруппы "Россия сегодня", корреспондент радио Sputnik Латвия Алексей Стефанов.По мнению латвийского журналиста, было бы странно, если бы 67-летнего Виктора Гущина отпустили бы, например, под подписку о невыезде после произведенных в его доме обысков, изъятия носителей информации и документов, задержания и "после тенденциозных публикаций в латышских СМИ и радостных постов у латышских политиков" по этому факту.По его словам, Гущину предъявлено обвинение по статье 84.1 Уголовного закона Латвии – "за публикации статей на ресурсах, находящихся под санкциями ЕС"."За что с 2020 года мурыжат и до сих судят 14+ русских журналистов в Латвии. Тогда, правда, никого не сажали. Повезло. Сейчас шансов остаться на свободе нет вообще ни у одного политического", – резюмировал Стефанов.Виктор Гущин – один из известнейших представителей русских соотечественников в Латвии. Кандидат исторических наук, автор книг об истории Латвии и города Елгавы, в котором родился в 1958 году и жил до сих пор.С 2020 года возглавлял Русскую общину Латвии. До этого длительное время руководил Координационным советом организаций российских соотечественников, проводившим заседания в Доме Москвы в Риге.Публично выступал против языковой дискриминации, в частности гонения на русский язык, а также против уничтожения русского образования и исторической памяти. Автор около двухсот научных статей и монографий. Некоторые из них содержат острую и аргументированную критику латвийской политики внутреннего этноцида.17 декабря по месту жительства Гущина в Елгаве прошел обыск. Его обвинили в сотрудничестве с "российским пропагандистским ресурсом" и задержали.Ранее сегодня, 18 декабря, "Sputnik Ближнее зарубежье" сообщил, что Госсуд Эстонии отклонил жалобу сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала, поданную им по уголовному делу, по которому он был осужден в начале 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскую журналистку ВГТРК объявили персоной нон грата в Латвии Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение

https://crimea.ria.ru/20251218/sud-estonii-otklonil-zhalobu-na-prigovor-sotrudnika-sputnik-meedia-1151799820.html

латвия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, политика, общество, новости, sputnik