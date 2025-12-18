https://crimea.ria.ru/20251218/oreshnik-v-belarusi-i-obraschenie-trampa-k-natsii--glavnoe-za-den-1151800182.html

"Орешник" в Беларуси и обращение Трампа к нации – главное за день

"Орешник" в Беларуси и обращение Трампа к нации – главное за день - РИА Новости Крым, 18.12.2025

"Орешник" в Беларуси и обращение Трампа к нации – главное за день

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетная система средней дальности "Орешник" со вчерашнего дня находится в стране на боевом дежурстве... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T22:33

2025-12-18T22:33

2025-12-18T22:33

главное за день

общество

новости

крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267068_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98af82862bb3e6c16b60e2e884e5e464.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетная система средней дальности "Орешник" со вчерашнего дня находится в стране на боевом дежурстве. 15-летняя Арина, раненная при атаке ВСУ на Севастополь 30 ноября, умерла в больнице в Москве, несмотря на все усилия врачей. Президент США Дональд Трамп в четверг обратился к нации, рассказав американцам об "исторических" достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что в Крыму предпринимаются все возможные меры для обеспечения региона топливом. В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей святителя Луки. Спасатели МЧС в Крыму необычно поздравили детей в больнице Симферополя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Орешник" заступает на боевое дежурство в БеларусиРакетная система средней дальности "Орешник" со вчерашнего дня находится в Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в своем выступлении на Всебелорусском народном собрании."Первые позиции оборудования ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство", – сказал глава государства.Раненная при атаке ВСУ на Севастополь девочка умерлаРаненная при атаке ВСУ на Севастополь 30 ноября 15-летняя Арина умерла сегодня в больнице в Москве, несмотря на все усилия врачей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций. После стабилизации состояния пострадавшую смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту. Утром 6 декабря спецборт прибыл в столицу.Трамп обратился к нацииПрезидент США Дональд Трамп в четверг обратился к американцам, рассказав об "исторических" достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах. В своей речи он коснулся вопросов нелегальных мигрантов, решения проблем в экономике страны и назвал армию США "самой могущественной в мире".Аксенов рассказал о ситуации с топливом в КрымуВ Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24"."Крым – это один из тех регионов, которые столкнутся с проблемами с перебоями поставки топлива. Те меры, которые сегодня принимаются в данной части по обеспечению топливом, они максимально возможные в этот период", – сказал глава республики.Духовно-культурный центр св. Луки в СимферополеГлава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выступил с инициативой создания в Симферополе духовно-культурного центра. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках подготовки к 150-летию святителя Луки.Создание центра предполагает реконструкцию территории Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя, расширение музея, посвященного его жизни, организацию инфраструктуры для паломников.В Крыму спасатели необычно поздравили детей в больницеНакануне Дня Святого Николая горная поисково-спасательная часть МЧС России по Республике Крым устроила необычный праздник для маленьких пациентов. Спасатели спустились к детям на альпинистском снаряжении. Дети увидели сразу шесть Дедов Морозов, карабкающихся по стенам лучше всякого Человека-паука. А всего в акции участвовали 12 спасателей – кто-то страховал коллег на высоте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251218/rossiya-i-belorussiya-realizuyut-strategicheskoe-sderzhivanie-dlya-oborony-1151798593.html

https://crimea.ria.ru/20251218/uvelichenie-voysk-i-strategicheskie-ucheniya-glavnye-zayavleniya-gerasimova-1151798060.html

https://crimea.ria.ru/20251218/v-minoborony-otsenili-opasnost-rosta-voennogo-potentsiala-nato-1151797113.html

https://crimea.ria.ru/20251218/vsu-poteryali-na-kurskom-napravlenii-bolee-76-tysyach-boevikov--gerasimov-1151796916.html

https://crimea.ria.ru/20251218/v-krymu-sobrali-svyshe-milliona-rubley-v-podderzhku-khospisa-1151794903.html

https://crimea.ria.ru/20251218/invalid-iz-kryma-prosit-peresmotret-normy-vydachi-elektrokolyasok-1151788201.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, крым, в мире