"Орешник" в Беларуси и обращение Трампа к нации – главное за день - РИА Новости Крым, 18.12.2025
"Орешник" в Беларуси и обращение Трампа к нации – главное за день
"Орешник" в Беларуси и обращение Трампа к нации – главное за день - РИА Новости Крым, 18.12.2025
"Орешник" в Беларуси и обращение Трампа к нации – главное за день
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетная система средней дальности "Орешник" со вчерашнего дня находится в стране на боевом дежурстве... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетная система средней дальности "Орешник" со вчерашнего дня находится в стране на боевом дежурстве. 15-летняя Арина, раненная при атаке ВСУ на Севастополь 30 ноября, умерла в больнице в Москве, несмотря на все усилия врачей. Президент США Дональд Трамп в четверг обратился к нации, рассказав американцам об "исторических" достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что в Крыму предпринимаются все возможные меры для обеспечения региона топливом. В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей святителя Луки. Спасатели МЧС в Крыму необычно поздравили детей в больнице Симферополя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Орешник" заступает на боевое дежурство в БеларусиРакетная система средней дальности "Орешник" со вчерашнего дня находится в Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в своем выступлении на Всебелорусском народном собрании."Первые позиции оборудования ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство", – сказал глава государства.Раненная при атаке ВСУ на Севастополь девочка умерлаРаненная при атаке ВСУ на Севастополь 30 ноября 15-летняя Арина умерла сегодня в больнице в Москве, несмотря на все усилия врачей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций. После стабилизации состояния пострадавшую смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту. Утром 6 декабря спецборт прибыл в столицу.Трамп обратился к нацииПрезидент США Дональд Трамп в четверг обратился к американцам, рассказав об "исторических" достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах. В своей речи он коснулся вопросов нелегальных мигрантов, решения проблем в экономике страны и назвал армию США "самой могущественной в мире".Аксенов рассказал о ситуации с топливом в КрымуВ Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24"."Крым – это один из тех регионов, которые столкнутся с проблемами с перебоями поставки топлива. Те меры, которые сегодня принимаются в данной части по обеспечению топливом, они максимально возможные в этот период", – сказал глава республики.Духовно-культурный центр св. Луки в СимферополеГлава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выступил с инициативой создания в Симферополе духовно-культурного центра. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках подготовки к 150-летию святителя Луки.Создание центра предполагает реконструкцию территории Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя, расширение музея, посвященного его жизни, организацию инфраструктуры для паломников.В Крыму спасатели необычно поздравили детей в больницеНакануне Дня Святого Николая горная поисково-спасательная часть МЧС России по Республике Крым устроила необычный праздник для маленьких пациентов. Спасатели спустились к детям на альпинистском снаряжении. Дети увидели сразу шесть Дедов Морозов, карабкающихся по стенам лучше всякого Человека-паука. А всего в акции участвовали 12 спасателей – кто-то страховал коллег на высоте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Орешник" в Беларуси и обращение Трампа к нации – главное за день

"Орешник" заступил на дежурство в Беларуси и Трамп обратился к нации – главное за день

22:33 18.12.2025
 
Главное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетная система средней дальности "Орешник" со вчерашнего дня находится в стране на боевом дежурстве. 15-летняя Арина, раненная при атаке ВСУ на Севастополь 30 ноября, умерла в больнице в Москве, несмотря на все усилия врачей. Президент США Дональд Трамп в четверг обратился к нации, рассказав американцам об "исторических" достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что в Крыму предпринимаются все возможные меры для обеспечения региона топливом. В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей святителя Луки. Спасатели МЧС в Крыму необычно поздравили детей в больнице Симферополя.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

"Орешник" заступает на боевое дежурство в Беларуси

Ракетная система средней дальности "Орешник" со вчерашнего дня находится в Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в своем выступлении на Всебелорусском народном собрании.
"Первые позиции оборудования ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство", – сказал глава государства.
Раненная при атаке ВСУ на Севастополь девочка умерла

Раненная при атаке ВСУ на Севастополь 30 ноября 15-летняя Арина умерла сегодня в больнице в Москве, несмотря на все усилия врачей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций. После стабилизации состояния пострадавшую смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту. Утром 6 декабря спецборт прибыл в столицу.
Трамп обратился к нации

Президент США Дональд Трамп в четверг обратился к американцам, рассказав об "исторических" достижениях своей администрации за уходящий год и о предстоящих планах. В своей речи он коснулся вопросов нелегальных мигрантов, решения проблем в экономике страны и назвал армию США "самой могущественной в мире".
Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму

В Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
"Крым – это один из тех регионов, которые столкнутся с проблемами с перебоями поставки топлива. Те меры, которые сегодня принимаются в данной части по обеспечению топливом, они максимально возможные в этот период", – сказал глава республики.
Духовно-культурный центр св. Луки в Симферополе

Глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выступил с инициативой создания в Симферополе духовно-культурного центра. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках подготовки к 150-летию святителя Луки.
Создание центра предполагает реконструкцию территории Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя, расширение музея, посвященного его жизни, организацию инфраструктуры для паломников.
В Крыму спасатели необычно поздравили детей в больнице

Накануне Дня Святого Николая горная поисково-спасательная часть МЧС России по Республике Крым устроила необычный праздник для маленьких пациентов. Спасатели спустились к детям на альпинистском снаряжении. Дети увидели сразу шесть Дедов Морозов, карабкающихся по стенам лучше всякого Человека-паука. А всего в акции участвовали 12 спасателей – кто-то страховал коллег на высоте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
