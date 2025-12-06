https://crimea.ria.ru/20251206/ranennuyu-pri-atake-vsu-na-sevastopol-devochku-dostavili-v-moskvu-1151452089.html
Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку. Ребенок будет проходить лечение в в Российской детской клинической больнице. Об этом сообщили в МЧС России.В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние девочки удалось стабилизировать и ее смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту.Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе 15-летняя Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
москва
