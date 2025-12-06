Рейтинг@Mail.ru
Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251206/ranennuyu-pri-atake-vsu-na-sevastopol-devochku-dostavili-v-moskvu-1151452089.html
Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву
Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву
Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку. Ребенок будет проходить лечение в в Российской детской... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T07:45
2025-12-06T07:46
севастополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
москва
атаки всу
атаки всу на крым
дети
общество
новости крыма
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151451798_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad698e2470de266ee3071fa6f107781a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку. Ребенок будет проходить лечение в в Российской детской клинической больнице. Об этом сообщили в МЧС России.В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние девочки удалось стабилизировать и ее смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту.Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе 15-летняя Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151451798_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a415d59fb3cfaf2ee7700a5ff2aeafa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), москва, атаки всу, атаки всу на крым, дети, общество, новости крыма, здравоохранение в россии
Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву

Спецборт МЧС доставил в Москву раненную при атаке на Севастополь 15-летнюю девочку

07:45 06.12.2025 (обновлено: 07:46 06.12.2025)
 
© МЧС РоссииСпецборт МЧС доставил в Москву раненная при атаке на Севастополь 15-летнюю девочку
Спецборт МЧС доставил в Москву раненная при атаке на Севастополь 15-летнюю девочку
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку. Ребенок будет проходить лечение в в Российской детской клинической больнице. Об этом сообщили в МЧС России.
В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние девочки удалось стабилизировать и ее смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту.
"Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация. Борт МЧС России оснащен современным оборудованием, медицинским модулем и реанимобилем. В полете пациента сопровождали врачи. Помощь девочке окажут в Российской детской клинической больнице", - сказано в сообщении.
Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе 15-летняя Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)МоскваАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымдетиОбществоНовости КрымаЗдравоохранение в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности
10:01Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины
09:48Православные отмечают день памяти Александра Невского
09:26Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
09:14Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули по всей стране
08:45Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет
08:21Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объезда
07:45Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву
07:31116 беспилотников сбили над Россией
07:06Будет ли засуха в Крыму: запасы в водохранилищах уменьшаются
00:01Погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 декабря
23:31Нападение на водителя "скорой" в Крыму - Бастрыкин взял дело на контроль
23:10Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили в Москву - ВИДЕО
22:39Женщину сбили на "зебре" под Симферополем
22:33Старт RT в Индии и избиение водителя скорой в Крыму - главное за день
22:28Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры в полном объеме
22:19Не Нобелевкой единой: Трамп получил первую премию мира ФИФА
22:04РФ прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере
21:51Атакованный и горевший танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии
Лента новостейМолния