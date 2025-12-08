Рейтинг@Mail.ru
Севастополец собрал дрон и представил его на Конгрессе молодых ученых
Севастополец собрал дрон и представил его на Конгрессе молодых ученых
Севастополец собрал дрон и представил его на Конгрессе молодых ученых - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Севастополец собрал дрон и представил его на Конгрессе молодых ученых
Юный инженер из Севастополя стал участников V Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус". Он представил дрон, собранный собственными руками. Об... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T16:50
2025-12-08T16:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Юный инженер из Севастополя стал участников V Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус". Он представил дрон, собранный собственными руками. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, Владимир Гаврилов участвовал в детской программе Конгресса. Его и еще 79 проектов выбрали среди 145 тысяч заявок со всей России. Разработки были представлены в двух категориях – младшей и старшей.Он отметил, что проект Владимира отличается уже не первый раз. Ранее изобретатель из Севастополя занимал призовые места в различных соревнованиях."Это важное достижение для Севастополя и еще одно доказательство того, что в нашем городе растут талантливые, мотивированные ребята, готовые создавать технологии будущего", – подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что юная севастопольская артистка Варвара Купчина одержала победу на IX инклюзивном конкурсе искусств "Особые таланты-2025" в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премииКрымские проводники поборются за звание лучших в странеПросветительский проект из Севастополя победил в "Голосе истории"
Севастополец собрал дрон и представил его на Конгрессе молодых ученых

Юный инженер из Севастополя стал участников V Конгресса молодых ученых в центре "Сириус"

16:50 08.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Юный инженер из Севастополя стал участников V Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус". Он представил дрон, собранный собственными руками. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, Владимир Гаврилов участвовал в детской программе Конгресса. Его и еще 79 проектов выбрали среди 145 тысяч заявок со всей России. Разработки были представлены в двух категориях – младшей и старшей.
"Конгресс молодых ученых – это одно из ключевых событий года для тех, кто занимается наукой, инженерией и современными технологиями. В этом году он собрал более 8 тысяч участников из сотни стран мира", – рассказал Развожаев.
Он отметил, что проект Владимира отличается уже не первый раз. Ранее изобретатель из Севастополя занимал призовые места в различных соревнованиях.
"Это важное достижение для Севастополя и еще одно доказательство того, что в нашем городе растут талантливые, мотивированные ребята, готовые создавать технологии будущего", – подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что юная севастопольская артистка Варвара Купчина одержала победу на IX инклюзивном конкурсе искусств "Особые таланты-2025" в Москве.
