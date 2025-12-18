https://crimea.ria.ru/20251218/rossiya-i-belorussiya-realizuyut-strategicheskoe-sderzhivanie-dlya-oborony-1151798593.html
Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны
Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в рамках военного сотрудничества с Российской Федерацией стратегическую защиту союзного... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T18:52
2025-12-18T18:52
2025-12-18T18:52
новости
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
политика
россия
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119498825_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_9ca2a4121217985c42eaa840e62a7f68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в рамках военного сотрудничества с Российской Федерацией стратегическую защиту союзного государства.Ранее он заявил, что что военное сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251218/oreshnik-v-belarusi-zastupaet-na-boevoe-dezhurstvo---lukashenko-1151797832.html
белоруссия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119498825_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_46c1e4ccfcb3701dc58f0ce0dd04aeff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, политика, россия, союзное государство
Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны
Москва и Минск вместе реализуют стратегическое сдерживание для обороны – Лукашенко