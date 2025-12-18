https://crimea.ria.ru/20251218/rossiya-i-belorussiya-realizuyut-strategicheskoe-sderzhivanie-dlya-oborony-1151798593.html

Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны

Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в рамках военного сотрудничества с Российской Федерацией стратегическую защиту союзного... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T18:52

2025-12-18T18:52

2025-12-18T18:52

новости

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

политика

россия

союзное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119498825_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_9ca2a4121217985c42eaa840e62a7f68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в рамках военного сотрудничества с Российской Федерацией стратегическую защиту союзного государства.Ранее он заявил, что что военное сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251218/oreshnik-v-belarusi-zastupaet-na-boevoe-dezhurstvo---lukashenko-1151797832.html

белоруссия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, политика, россия, союзное государство