Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны
Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в рамках военного сотрудничества с Российской Федерацией стратегическую защиту союзного... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T18:52
2025-12-18T18:52
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
политика
россия
союзное государство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119498825_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_9ca2a4121217985c42eaa840e62a7f68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в рамках военного сотрудничества с Российской Федерацией стратегическую защиту союзного государства.Ранее он заявил, что что военное сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту страны.
Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны

Москва и Минск вместе реализуют стратегическое сдерживание для обороны – Лукашенко

18:52 18.12.2025
 
© РИА Новости . Andrei AleksandrovГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в рамках военного сотрудничества с Российской Федерацией стратегическую защиту союзного государства.
"Белоруссия и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания. Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск", – сказал белорусский лидер, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Ранее он заявил, что что военное сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту страны.
