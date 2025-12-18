Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко - РИА Новости Крым, 18.12.2025
"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
Ракетная система средней дальности "Орешник" со вчерашнего дня находится в Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в своем выступлении... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T17:56
2025-12-18T18:07
ракетная система средней дальности "орешник"
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Ракетная система средней дальности "Орешник" со вчерашнего дня находится в Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в своем выступлении на Всебелорусском народном собрании. При этом он сразу подчеркнул, что наличие орудия – мера безопасности и призвал жителей республики не подаваться панике. "Многие начали кричать: "Ах, Беларусь поставил под прицел. Ах, ядерное оружие. Оно же будет прежде всего атаковано иностранцами". Или "Орешник". Страшное оружие продемонстрировала Россия на одном из крупнейших заводов. Вот беда, вот беда - привез сюда". Не поддавайтесь этим разговорам… А что, если против нас будут воевать, нас что, гладить по головке будут? Против нас будут наносить удары. И будут наносить удары по центрам принятия решения. По нам с вами. Это главное. Поэтому мы делаем все для того, чтобы не допустить войны", – заверил Лукашенко.О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.В ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе Путин сообщил, что серийное производство ракетного комплекса "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", ведется работа по их подготовке. В ноябре прошлого года ВС РФ ударили "Орешником" по Украине - в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.
белоруссия
Новости
"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко

Лукашенко: ракетная система "Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство

17:56 18.12.2025 (обновлено: 18:07 18.12.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Ракетная система средней дальности "Орешник" со вчерашнего дня находится в Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в своем выступлении на Всебелорусском народном собрании.
"Первые позиции оборудования ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство", – сказал глава государства.
При этом он сразу подчеркнул, что наличие орудия – мера безопасности и призвал жителей республики не подаваться панике.
"Многие начали кричать: "Ах, Беларусь поставил под прицел. Ах, ядерное оружие. Оно же будет прежде всего атаковано иностранцами". Или "Орешник". Страшное оружие продемонстрировала Россия на одном из крупнейших заводов. Вот беда, вот беда - привез сюда". Не поддавайтесь этим разговорам… А что, если против нас будут воевать, нас что, гладить по головке будут? Против нас будут наносить удары. И будут наносить удары по центрам принятия решения. По нам с вами. Это главное. Поэтому мы делаем все для того, чтобы не допустить войны", – заверил Лукашенко.
О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.
В ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе Путин сообщил, что серийное производство ракетного комплекса "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", ведется работа по их подготовке.
В ноябре прошлого года ВС РФ ударили "Орешником" по Украине - в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.
