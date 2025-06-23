https://crimea.ria.ru/20250623/oreshnik-v-rossii-stavyat-na-seriynoe-proizvodstvo-1147441244.html
"Орешник" в России ставят на серийное производство
"Орешник" в России ставят на серийное производство - РИА Новости Крым, 23.06.2025
"Орешник" в России ставят на серийное производство
В России начато серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях. Об этом на встрече... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T15:57
2025-06-23T15:57
2025-06-23T15:57
владимир путин (политик)
россия
оборонно-промышленный комплекс россии
военно-промышленный комплекс (впк)
армия и флот
безопасность
новости
межконтинентальная баллистическая ракета "ярс"
ядерная триада
ракетная система средней дальности "орешник"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. В России начато серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что в условиях обострения международной обстановки Россия продолжит наращивать потенциал своих вооруженных сил и укреплять оборонные возможности как в интересах национальной безопасности, так и в рамках союзнических обязательств."Учитывая рост геополитической напряженности, будем и дальше принимать адекватные меры по укреплению безопасности России и наших союзников, развивая наши вооруженные силы, как гарантию суверенного и независимого развития России", – сказал президент.По его словам, особо внимание уделяется технической модернизации армии и флота. В рамках новой государственной программы вооружения предусмотрены масштабные поставки современных систем.Военно-морской флот пополнится современными кораблями и подводными лодками, оснащенными высокоточными средствами поражения последнего поколения."В этом году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности", – добавил Путин.Кроме того, президент объявил, что в России формируется новый род войск – войска беспилотных систем. Их создание обусловлено возрастающей ролью дронов в боевых действиях, объяснил он.Президент РФ Владимир Путин заявил, что 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины в ответ на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях, ракетами ATACMS и Storm Shadow. В Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"Путин: "Орешник" – историческое событиеБоеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин
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владимир путин (политик), россия, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), армия и флот, безопасность, новости, межконтинентальная баллистическая ракета "ярс", ядерная триада, ракетная система средней дальности "орешник"
"Орешник" в России ставят на серийное производство
В России начато серийное производство ракетного комплекса "Орешник" – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. В России начато серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разворачиваются серийные производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях", - сказал российский лидер.
Он отметил, что в условиях обострения международной обстановки Россия продолжит наращивать потенциал своих вооруженных сил и укреплять оборонные возможности как в интересах национальной безопасности, так и в рамках союзнических обязательств.
"Учитывая рост геополитической напряженности, будем и дальше принимать адекватные меры по укреплению безопасности России и наших союзников, развивая наши вооруженные силы, как гарантию суверенного и независимого развития России", – сказал президент.
По его словам, особо внимание уделяется технической модернизации армии и флота. В рамках новой государственной программы вооружения предусмотрены масштабные поставки современных систем.
Путин подчеркнул, что ядерная триада остается ключевым элементом стратегического сдерживания. В текущем году ракетные войска стратегического назначения получат новые ракетные комплексы "ЯРС", а авиационный компонент ядерных сил будет усилен модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М.
Военно-морской флот пополнится современными кораблями и подводными лодками, оснащенными высокоточными средствами поражения последнего поколения.
"В этом году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности", – добавил Путин.
Кроме того, президент объявил, что в России формируется новый род войск – войска беспилотных систем
. Их создание обусловлено возрастающей ролью дронов в боевых действиях, объяснил он.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины в ответ на атаки Киева
по объектам в Курской и Брянской областях, ракетами ATACMS и Storm Shadow.
В Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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