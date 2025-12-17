Рейтинг@Mail.ru
"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин
"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин
"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин
"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин
Новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.В ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе Путин сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник". В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение", - сказал глава государства.
О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.
В ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе Путин сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.
В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.
