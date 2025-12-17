https://crimea.ria.ru/20251217/oreshnik-postupit-na-boevoe-dezhurstvo-do-kontsa-goda--putin-1151739572.html

"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин

"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин - РИА Новости Крым, 17.12.2025

"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин

Новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года. Об этом... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T13:59

2025-12-17T13:59

2025-12-17T14:09

владимир путин (политик)

россия

ракетная система средней дальности "орешник"

оружие

армия и флот

безопасность

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150773013_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_067380297a3fe3db08fea1ac89f308cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.В ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе Путин сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда "Орешник" сможет нанести удар – что ответил ЛукашенкоПутин сделал заявление о системе "Орешник"Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, ракетная система средней дальности "орешник", оружие, армия и флот, безопасность, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии