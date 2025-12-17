Путин отметил участие военных КНДР в разминировании Курской области
Путин: солдаты КНДР плечом к плечу с бойцами ВС РФ боролись с врагом в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащие КНДР плечом к плечу с бойцами российской армии боролись с вооруженными формированиями Украины в Курской области. Также северокорейские воины помогали в разминировании освобожденной территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"По решению товарища (председателя государственных дел КНДР - ред.) Ким Чен Ына, они были направлены для участия в освобождении Курской области. И плечом к плечу с российскими бойцами доблестно, отважно боролись с врагом", – сказано в сообщении главы государства.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что северокорейские военнослужащие приняли участие и в разминировании освобожденной территории Курской области.
"(Военнослужащие КНДР – ред.) приняли участие в масштабной и крайне сложной работе по разминированию освобожденной Курской земли", – уточнил президент России.
Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Пхеньян готов помочь России в случае необходимости, поскольку считает это своим братским долгом.
Кроме того, глава КНДР заявил, что республика окажет помощь России в случае атаки на нее западных стран. Соответствующий приказ армии, по его словам, он отдаст без колебаний.
Также на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая крупные города. Цели СВО безусловно будут достигнуты.
