Путин отметил участие военных КНДР в разминировании Курской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащие КНДР плечом к плечу с бойцами российской армии боролись с вооруженными формированиями Украины в Курской области. Также северокорейские воины помогали в разминировании освобожденной территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что северокорейские военнослужащие приняли участие и в разминировании освобожденной территории Курской области."(Военнослужащие КНДР – ред.) приняли участие в масштабной и крайне сложной работе по разминированию освобожденной Курской земли", – уточнил президент России.Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Пхеньян готов помочь России в случае необходимости, поскольку считает это своим братским долгом.Кроме того, глава КНДР заявил, что республика окажет помощь России в случае атаки на нее западных стран. Соответствующий приказ армии, по его словам, он отдаст без колебаний.Также на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая крупные города. Цели СВО безусловно будут достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – ПутинКим Чен Ына пригласили в КрымРусский язык стал обязательным в школах КНДР

Новости

