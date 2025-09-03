КНДР считает братским долгом помощь России - Ким Чен Ын
КНДР обязательно поможет России и будет считать это братским долгом - Ким Чен Ын
09:02 03.09.2025 (обновлено: 09:07 03.09.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Пхеньян готов помочь России в случае необходимости, поскольку считает это своим братским долгом. Такое заявление на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сделал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
"Если что-то есть, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, и будем считать это братским долгом. И сделаем все для того, чтобы помочь России", - цитирует Ким Чен Ына РИА Новости.
В июне лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заявил о твердом намерении правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства.
Ранее глава КНДР заявил, что республика окажет помощь России в случае атаки на нее западных стран. Соответствующий приказ армии, по его словам, он отдаст без колебаний.
Президент России Владимир Путин 31 августа – 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
В среду президент РФ принял участие в военном параде в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и во Второй мировой войне в Пекине.
