https://crimea.ria.ru/20250903/kndr-schitaet-bratskim-dolgom-pomosch-rossii---kim-chen-yn-1149163031.html

КНДР считает братским долгом помощь России - Ким Чен Ын

КНДР считает братским долгом помощь России - Ким Чен Ын - РИА Новости Крым, 03.09.2025

КНДР считает братским долгом помощь России - Ким Чен Ын

Пхеньян готов помочь России в случае необходимости, поскольку считает это своим братским долгом. Такое заявление на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным... РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T09:02

2025-09-03T09:02

2025-09-03T09:07

кндр (северная корея)

ким чен ын

владимир путин (политик)

китай

визит путина в китай

политика

внешняя политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/03/1149162844_0:116:3226:1931_1920x0_80_0_0_250689064faf6fbb151e49c918500162.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Пхеньян готов помочь России в случае необходимости, поскольку считает это своим братским долгом. Такое заявление на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сделал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.В июне лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заявил о твердом намерении правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства. Ранее глава КНДР заявил, что республика окажет помощь России в случае атаки на нее западных стран. Соответствующий приказ армии, по его словам, он отдаст без колебаний.Президент России Владимир Путин 31 августа – 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.В среду президент РФ принял участие в военном параде в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и во Второй мировой войне в Пекине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ким Чен Ын дал громкое обещание РоссииРоссия может оказать военную помощь КНДР – КремльПутин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской области

кндр (северная корея)

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин (политик), китай, визит путина в китай, политика, внешняя политика, в мире, новости