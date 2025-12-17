Рейтинг@Mail.ru
В Сакском районе Крыма зафиксировали перепады напряжения - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Сакском районе Крыма зафиксировали перепады напряжения
В Сакском районе Крыма зафиксировали перепады напряжения - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Сакском районе Крыма зафиксировали перепады напряжения
Прокуратура Крыма проверит соблюдение прав жителей села Червоное при предоставлении коммунальных услуг. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверит соблюдение прав жителей села Червоное при предоставлении коммунальных услуг. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка связана с проблемами электроснабжения.В ходе надзорных мероприятий надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе.В Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, информировал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
В Сакском районе Крыма зафиксировали перепады напряжения

В Сакском районе Крыма зафиксировали перепады напряжения – делом занялась прокуратура

19:51 17.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Электроподстанция
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверит соблюдение прав жителей села Червоное при предоставлении коммунальных услуг. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка связана с проблемами электроснабжения.
"В селе Червоном Сакского района напряжение в электросети ниже предусмотренных нормативов", – указано в сообщении со ссылкой на информацию из социальных сетей.
В ходе надзорных мероприятий надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе.
В Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, информировал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
