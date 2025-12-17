https://crimea.ria.ru/20251217/v-sakskom-rayone-kryma-zafiksirovali-perepady-napryazheniya-1151765895.html

В Сакском районе Крыма зафиксировали перепады напряжения

Прокуратура Крыма проверит соблюдение прав жителей села Червоное при предоставлении коммунальных услуг. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка РИА Новости Крым, 17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверит соблюдение прав жителей села Червоное при предоставлении коммунальных услуг. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка связана с проблемами электроснабжения.В ходе надзорных мероприятий надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе.В Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, информировал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

