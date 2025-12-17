https://crimea.ria.ru/20251217/on-udivlyaet--otkroveniya-zhurnalistki-iz-indonezii-o-kryme-1151759050.html
"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме
"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме - РИА Новости Крым, 17.12.2025
"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме
Крым удивляет приятной погодой, красивыми городами и богатой историей. Об этом РИА Новости Крым рассказала журналистка из Индонезии Фанни Иманиар. РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Крым удивляет приятной погодой, красивыми городами и богатой историей. Об этом РИА Новости Крым рассказала журналистка из Индонезии Фанни Иманиар.По ее словам, в Крыму она находится впервые, и с первых часов пребывания девушка обратила внимание на атмосферу и внешний облик столицы республики. Журналистка добавила, что о Симферополе узнала еще до поездки.Отвечая на вопрос о том, насколько в Индонезии знакомы с полуостровом, она сообщила, что в национальных СМИ Крыму уделяется немного внимания, но желающие узнать больше всегда найдут выход.Говоря о планах на поездку, Иманиар сообщила, что прежде всего хотела бы увидеть исторические объекты."Исторические достопримечательности, конечно. И пляж на берегу Черного моря. Я люблю пляжи, так что мне было бы интересно", – поделилась журналистка.В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики.
17:45 17.12.2025 (обновлено: 17:54 17.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым.
Крым удивляет приятной погодой, красивыми городами и богатой историей. Об этом РИА Новости Крым
рассказала журналистка из Индонезии Фанни Иманиар.
По ее словам, в Крыму она находится впервые, и с первых часов пребывания девушка обратила внимание на атмосферу и внешний облик столицы республики. Журналистка добавила, что о Симферополе узнала еще до поездки.
"Первое, что я услышала о Симферополе, – от руководителей тура, и они сказали, что этот город очень богат культурой и историей", – отметила она.
Отвечая на вопрос о том, насколько в Индонезии знакомы с полуостровом, она сообщила, что в национальных СМИ Крыму уделяется немного внимания, но желающие узнать больше всегда найдут выход.
"У нас есть ограниченные источники, новости, но в основном мы узнаем что-то из международных источников. Например, RT и National Geographic. Не так много. Но для нас, журналистов, которые интересуются этим, увлечены историей, мы исследуем Крым самостоятельно", – пояснила Иманиар.
Говоря о планах на поездку, Иманиар сообщила, что прежде всего хотела бы увидеть исторические объекты.
"Исторические достопримечательности, конечно. И пляж на берегу Черного моря. Я люблю пляжи, так что мне было бы интересно", – поделилась журналистка.
В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики.
