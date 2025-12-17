https://crimea.ria.ru/20251217/on-udivlyaet--otkroveniya-zhurnalistki-iz-indonezii-o-kryme-1151759050.html

"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме

Крым удивляет приятной погодой, красивыми городами и богатой историей. Об этом РИА Новости Крым рассказала журналистка из Индонезии Фанни Иманиар.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Крым удивляет приятной погодой, красивыми городами и богатой историей. Об этом РИА Новости Крым рассказала журналистка из Индонезии Фанни Иманиар.По ее словам, в Крыму она находится впервые, и с первых часов пребывания девушка обратила внимание на атмосферу и внешний облик столицы республики. Журналистка добавила, что о Симферополе узнала еще до поездки.Отвечая на вопрос о том, насколько в Индонезии знакомы с полуостровом, она сообщила, что в национальных СМИ Крыму уделяется немного внимания, но желающие узнать больше всегда найдут выход.Говоря о планах на поездку, Иманиар сообщила, что прежде всего хотела бы увидеть исторические объекты."Исторические достопримечательности, конечно. И пляж на берегу Черного моря. Я люблю пляжи, так что мне было бы интересно", – поделилась журналистка.В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

