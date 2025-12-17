https://crimea.ria.ru/20251217/putin-yadernyy-schit-rossii---samyy-sovremennyy-v-mire-1151746654.html

Путин: ядерный щит России - самый современный в мире

Путин: ядерный щит России - самый современный в мире - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Путин: ядерный щит России - самый современный в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой официальной ядерной державы. РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T15:24

2025-12-17T15:24

2025-12-17T15:36

ядерное оружие

ядерное сдерживание

испытание ядерного оружия

владимир путин (политик)

политика

россия

безопасность

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_8ee6d4bb5d27abeac4e07b5359b48ff7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой официальной ядерной державы.В среду президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире.Кроме того, глава государства сообщил, что новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года.Также в среду командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" заявил, что доля современных ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) достигла 90%, что надежно обеспечивает оперативный ответ на военные угрозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленноЯдерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - ПутинПочему Европа не боится ядерной войны – мнение

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, ядерное сдерживание, испытание ядерного оружия, владимир путин (политик), политика, россия, безопасность, министерство обороны рф