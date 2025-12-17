Рейтинг@Mail.ru
Путин: ядерный щит России - самый современный в мире - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Путин: ядерный щит России - самый современный в мире
Путин: ядерный щит России - самый современный в мире - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Путин: ядерный щит России - самый современный в мире
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой официальной ядерной державы. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T15:24
2025-12-17T15:36
ядерное оружие
ядерное сдерживание
испытание ядерного оружия
владимир путин (политик)
политика
россия
безопасность
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_8ee6d4bb5d27abeac4e07b5359b48ff7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой официальной ядерной державы.В среду президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире.Кроме того, глава государства сообщил, что новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года.Также в среду командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" заявил, что доля современных ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) достигла 90%, что надежно обеспечивает оперативный ответ на военные угрозы.
россия
ядерное оружие, ядерное сдерживание, испытание ядерного оружия, владимир путин (политик), политика, россия, безопасность, министерство обороны рф
Путин: ядерный щит России - самый современный в мире

Путин: ядерный щит России является более современным среди официальных ядерных держав

15:24 17.12.2025 (обновлено: 15:36 17.12.2025)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой официальной ядерной державы.

"Наш ядерный щит, он является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы... 92% современность наших ядерных сил, ну нет такого ни в одной стране", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

В среду президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире.
Кроме того, глава государства сообщил, что новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года.
Также в среду командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" заявил, что доля современных ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) достигла 90%, что надежно обеспечивает оперативный ответ на военные угрозы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно
Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин
Почему Европа не боится ядерной войны – мнение
 
Ядерное оружиеЯдерное сдерживаниеИспытание ядерного оружияВладимир Путин (политик)ПолитикаРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ
 
