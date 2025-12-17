https://crimea.ria.ru/20251217/dolya-sovremennykh-raketnykh-kompleksov-v-rvsn-rossii-dostigla-90-1151725591.html

Доля современных ракетных комплексов в РВСН России достигла 90%

Доля современных ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) достигла 90%, что надежно обеспечивает оперативный ответ на военные... 17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Доля современных ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) достигла 90%, что надежно обеспечивает оперативный ответ на военные угрозы. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".Командующий отметил, что Ракетные войска в ядерной триаде России обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, мощными боевыми блоками стратегических ракет и современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. Это позволяет обеспечить решение большинства задач стратегического ядерного сдерживания как в настоящее время, так и в перспективе.Каракаев добавил, что одним из приоритетных направлений является развитие беспилотной авиации в РВСН. Успешность реализации этой задачи напрямую влияет на боевую готовность частей и подразделений.В этом году в Ракетных войсках сформирована Служба беспилотных систем. По словам генерал-полковника, это позволило значительно увеличить численность профессионально обученного личного состава и повысить качество работы подразделений в данном направлении.Командующий добавил, что в перспективе планируется оснащение войск многоцелевыми беспилотными системами для решения как обеспечивающих, так и разведывательно-ударных задач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

