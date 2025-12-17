Рейтинг@Mail.ru
Доля современных ракетных комплексов в РВСН России достигла 90% - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Доля современных ракетных комплексов в РВСН России достигла 90%
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Доля современных ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) достигла 90%, что надежно обеспечивает оперативный ответ на военные угрозы. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".Командующий отметил, что Ракетные войска в ядерной триаде России обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, мощными боевыми блоками стратегических ракет и современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. Это позволяет обеспечить решение большинства задач стратегического ядерного сдерживания как в настоящее время, так и в перспективе.Каракаев добавил, что одним из приоритетных направлений является развитие беспилотной авиации в РВСН. Успешность реализации этой задачи напрямую влияет на боевую готовность частей и подразделений.В этом году в Ракетных войсках сформирована Служба беспилотных систем. По словам генерал-полковника, это позволило значительно увеличить численность профессионально обученного личного состава и повысить качество работы подразделений в данном направлении.Командующий добавил, что в перспективе планируется оснащение войск многоцелевыми беспилотными системами для решения как обеспечивающих, так и разведывательно-ударных задач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
рвсн, армия и флот, вооруженные силы россии, оружие, дальнобойное оружие, сергей каракаев, новости, безопасность, россия
08:51 17.12.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Доля современных ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) достигла 90%, что надежно обеспечивает оперативный ответ на военные угрозы. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"За прошедшее десятилетие группировка Ракетных войск стратегического назначения сумела нарастить боевые возможности за счет перевооружения на современные ракетные комплексы с улучшенными характеристиками. На сегодняшний день их доля составляет порядка 90 процентов, что надежно обеспечивает оперативное реагирование на военные угрозы в настоящее время и на дальнейшую перспективу", - сказал Каракаев.
Командующий отметил, что Ракетные войска в ядерной триаде России обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, мощными боевыми блоками стратегических ракет и современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. Это позволяет обеспечить решение большинства задач стратегического ядерного сдерживания как в настоящее время, так и в перспективе.
Каракаев добавил, что одним из приоритетных направлений является развитие беспилотной авиации в РВСН. Успешность реализации этой задачи напрямую влияет на боевую готовность частей и подразделений.
В этом году в Ракетных войсках сформирована Служба беспилотных систем. По словам генерал-полковника, это позволило значительно увеличить численность профессионально обученного личного состава и повысить качество работы подразделений в данном направлении.
"С учетом стремительного развития беспилотных технологий подразделения РВСН активно оснащаются современными образцами БПЛА. Только за 2025 год парк беспилотных летальных аппаратов увеличен более чем в два раза по сравнению с 2024 годом", - уточнил Каракаев.
Командующий добавил, что в перспективе планируется оснащение войск многоцелевыми беспилотными системами для решения как обеспечивающих, так и разведывательно-ударных задач.
РВСН Армия и флот Вооруженные силы России Оружие Дальнобойное оружие Сергей Каракаев
 
