https://crimea.ria.ru/20251217/dolya-sovremennykh-raketnykh-kompleksov-v-rvsn-rossii-dostigla-90-1151725591.html
Доля современных ракетных комплексов в РВСН России достигла 90%
Доля современных ракетных комплексов в РВСН России достигла 90% - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Доля современных ракетных комплексов в РВСН России достигла 90%
Доля современных ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) достигла 90%, что надежно обеспечивает оперативный ответ на военные... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T08:51
2025-12-17T08:51
2025-12-17T08:51
рвсн
армия и флот
вооруженные силы россии
оружие
дальнобойное оружие
сергей каракаев
новости
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150662529_0:0:1357:763_1920x0_80_0_0_7d13b5e578db91df9e2bd235256a3710.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Доля современных ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) достигла 90%, что надежно обеспечивает оперативный ответ на военные угрозы. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".Командующий отметил, что Ракетные войска в ядерной триаде России обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, мощными боевыми блоками стратегических ракет и современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. Это позволяет обеспечить решение большинства задач стратегического ядерного сдерживания как в настоящее время, так и в перспективе.Каракаев добавил, что одним из приоритетных направлений является развитие беспилотной авиации в РВСН. Успешность реализации этой задачи напрямую влияет на боевую готовность частей и подразделений.В этом году в Ракетных войсках сформирована Служба беспилотных систем. По словам генерал-полковника, это позволило значительно увеличить численность профессионально обученного личного состава и повысить качество работы подразделений в данном направлении.Командующий добавил, что в перспективе планируется оснащение войск многоцелевыми беспилотными системами для решения как обеспечивающих, так и разведывательно-ударных задач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150662529_108:0:1163:791_1920x0_80_0_0_6dff4c44f3f80b25ea821385cd300824.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рвсн, армия и флот, вооруженные силы россии, оружие, дальнобойное оружие, сергей каракаев, новости, безопасность, россия
Доля современных ракетных комплексов в РВСН России достигла 90%
Парк беспилотников в Ракетных войсках стратегического назначения за год увеличился вдвое
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Доля современных ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) достигла 90%, что надежно обеспечивает оперативный ответ на военные угрозы. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"За прошедшее десятилетие группировка Ракетных войск стратегического назначения сумела нарастить боевые возможности за счет перевооружения на современные ракетные комплексы с улучшенными характеристиками. На сегодняшний день их доля составляет порядка 90 процентов, что надежно обеспечивает оперативное реагирование на военные угрозы в настоящее время и на дальнейшую перспективу", - сказал Каракаев.
Командующий отметил, что Ракетные войска в ядерной триаде России обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, мощными боевыми блоками стратегических ракет и современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. Это позволяет обеспечить решение большинства задач стратегического ядерного сдерживания как в настоящее время, так и в перспективе.
Каракаев добавил, что одним из приоритетных направлений является развитие беспилотной авиации в РВСН. Успешность реализации этой задачи напрямую влияет на боевую готовность частей и подразделений.
В этом году в Ракетных войсках сформирована Служба беспилотных систем. По словам генерал-полковника, это позволило значительно увеличить численность профессионально обученного личного состава и повысить качество работы подразделений в данном направлении.
"С учетом стремительного развития беспилотных технологий подразделения РВСН активно оснащаются современными образцами БПЛА. Только за 2025 год парк беспилотных летальных аппаратов увеличен более чем в два раза по сравнению с 2024 годом", - уточнил Каракаев.
Командующий добавил, что в перспективе планируется оснащение войск многоцелевыми беспилотными системами для решения как обеспечивающих, так и разведывательно-ударных задач.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.