Кто будет исполнять обязанности главного архитектора Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Исполнять обязанности главного архитектора Крыма будет министр жилполитики РК Никита Тарасов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Никита Тарасов родился 10 июня 1989 года в г. Ленинграде. В 2011 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство".Работал главным специалистом отдела территориального планирования и информационно-аналитического обеспечения градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. С мая 2018 года по июль 2018 года – заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству – Главный архитектор администрации муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области".С сентября 2018 года по декабрь 2018 года - начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и архитектуры Крыма.С декабря 2018 года по февраль 2022 года - заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым. С 21 февраля 2022 года назначен на должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК.

