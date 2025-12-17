Рейтинг@Mail.ru
Кто будет исполнять обязанности главного архитектора Крыма - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Кто будет исполнять обязанности главного архитектора Крыма
Кто будет исполнять обязанности главного архитектора Крыма - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Кто будет исполнять обязанности главного архитектора Крыма
Исполнять обязанности главного архитектора Крыма будет министр жилполитики РК Никита Тарасов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T10:28
2025-12-17T10:32
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136799217_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02d0ead0ded62cbb372ef31ddbb731a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Исполнять обязанности главного архитектора Крыма будет министр жилполитики РК Никита Тарасов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Никита Тарасов родился 10 июня 1989 года в г. Ленинграде. В 2011 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство".Работал главным специалистом отдела территориального планирования и информационно-аналитического обеспечения градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. С мая 2018 года по июль 2018 года – заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству – Главный архитектор администрации муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области".С сентября 2018 года по декабрь 2018 года - начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и архитектуры Крыма.С декабря 2018 года по февраль 2022 года - заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым. С 21 февраля 2022 года назначен на должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК.
крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, назначения, никита тарасов
Кто будет исполнять обязанности главного архитектора Крыма

В Крыму исполнять обязанности главного архитектора будет министр жилполитики Тарасов

10:28 17.12.2025 (обновлено: 10:32 17.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов
Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Исполнять обязанности главного архитектора Крыма будет министр жилполитики РК Никита Тарасов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Возложить на министра жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Тарасова Никиту Сергеевича исполнение обязанностей Главного архитектора Республики Крым", - следует из документа.
Никита Тарасов родился 10 июня 1989 года в г. Ленинграде. В 2011 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство".
Работал главным специалистом отдела территориального планирования и информационно-аналитического обеспечения градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. С мая 2018 года по июль 2018 года – заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству – Главный архитектор администрации муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области".
С сентября 2018 года по декабрь 2018 года - начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и архитектуры Крыма.
С декабря 2018 года по февраль 2022 года - заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым. С 21 февраля 2022 года назначен на должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК.
