В Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома

В Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома - РИА Новости Крым, 17.12.2025

В Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома

В Севастополе 45-летнего мужчину будут судить за драку на почве футбольных разногласий, сообщают в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T11:44

2025-12-17T11:44

2025-12-17T11:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе 45-летнего мужчину будут судить за драку на почве футбольных разногласий, сообщают в прокуратуре города.По данным правоохранительных органов, в сентябре 2025 года обвиняемый поспорил во дворе со своим соседом на тему футбола. В итоге словесная перепалка перешла в настоящие разборки с кулаками, в ходе которой мужчина ударил оппонента по лицу, после чего тот упал. Но этого нападавшему показалось мало и он продолжил бить соперника ногами. Пострадавшему диагностировали перелом ребра.Прокуратура утвердила обвинительный акт, дело направлено в Нахимовский районный суд.Ранее сообщалось, что севастополец получил два года лишения свободы за избиение своей знакомой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте пьяный напал с ножом на двоих мужчинНападение на водителя "скорой" в Крыму - Бастрыкин взял дело на контрольВ Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда

