В Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома
В Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома
В Севастополе 45-летнего мужчину будут судить за драку на почве футбольных разногласий, сообщают в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T11:44
2025-12-17T11:44
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
закон и право
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе 45-летнего мужчину будут судить за драку на почве футбольных разногласий, сообщают в прокуратуре города.По данным правоохранительных органов, в сентябре 2025 года обвиняемый поспорил во дворе со своим соседом на тему футбола. В итоге словесная перепалка перешла в настоящие разборки с кулаками, в ходе которой мужчина ударил оппонента по лицу, после чего тот упал. Но этого нападавшему показалось мало и он продолжил бить соперника ногами. Пострадавшему диагностировали перелом ребра.Прокуратура утвердила обвинительный акт, дело направлено в Нахимовский районный суд.Ранее сообщалось, что севастополец получил два года лишения свободы за избиение своей знакомой.
севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право, происшествия
В Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома

В Севастополе двое мужчин подрались из-за футбола - дело ушло в суд

11:44 17.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе 45-летнего мужчину будут судить за драку на почве футбольных разногласий, сообщают в прокуратуре города.
По данным правоохранительных органов, в сентябре 2025 года обвиняемый поспорил во дворе со своим соседом на тему футбола. В итоге словесная перепалка перешла в настоящие разборки с кулаками, в ходе которой мужчина ударил оппонента по лицу, после чего тот упал. Но этого нападавшему показалось мало и он продолжил бить соперника ногами. Пострадавшему диагностировали перелом ребра.
"Расследование по уголовному делу проведено отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя… Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", – уточнили в ведомстве.
Прокуратура утвердила обвинительный акт, дело направлено в Нахимовский районный суд.
Ранее сообщалось, что севастополец получил два года лишения свободы за избиение своей знакомой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте пьяный напал с ножом на двоих мужчин
Нападение на водителя "скорой" в Крыму - Бастрыкин взял дело на контроль
В Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда
 
СевастопольНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяЗакон и правоПроисшествия
 
