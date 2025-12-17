https://crimea.ria.ru/20251217/v-sevastopole-dva-fanata-futbola-podralis-vo-dvore-doma-1151731960.html
В Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома
В Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома
В Севастополе 45-летнего мужчину будут судить за драку на почве футбольных разногласий, сообщают в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе 45-летнего мужчину будут судить за драку на почве футбольных разногласий, сообщают в прокуратуре города.По данным правоохранительных органов, в сентябре 2025 года обвиняемый поспорил во дворе со своим соседом на тему футбола. В итоге словесная перепалка перешла в настоящие разборки с кулаками, в ходе которой мужчина ударил оппонента по лицу, после чего тот упал. Но этого нападавшему показалось мало и он продолжил бить соперника ногами. Пострадавшему диагностировали перелом ребра.Прокуратура утвердила обвинительный акт, дело направлено в Нахимовский районный суд.Ранее сообщалось, что севастополец получил два года лишения свободы за избиение своей знакомой.
