Мужчина в Севастополе избил знакомую за "незаконный оборот наркотиков"
Мужчина в Севастополе избил знакомую за "незаконный оборот наркотиков" - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Мужчина в Севастополе избил знакомую за "незаконный оборот наркотиков"
Севастополец получил два года лишения свободы за избиение своей знакомой, причинив тяжкий вред ее здоровью. Об этом сообщили в городской прокуратуре. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T16:37
2025-11-21T16:37
2025-11-21T16:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Севастополец получил два года лишения свободы за избиение своей знакомой, причинив тяжкий вред ее здоровью. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации прокуратуры, в июле 2023 года в вечернее время мужчина встретил свою знакомую в районе садового товарищества "Водолаз" на мысе Фиолент. Считая, что девушка причастна к незаконному обороту наркотиков, он избил ее.Балаклавский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вынесен заочно. Осужденный находится в межгосударственном розыске.Ранее сообщалось, что в Евпатории один год исправительных работ получил мужчина за то, что толкнул пенсионера со ступеней, после чего тот скончался. Подсудимый, находясь на верхних ступенях у входа в магазин, вступил с 70-летним мужчиной в словесный конфликт, который впоследствии перерос в обоюдную драку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчинуПожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невесткуДва человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе
Мужчина в Севастополе избил знакомую за "незаконный оборот наркотиков"
Житель Севастополя получил два года за избиение своей знакомой на улице
16:37 21.11.2025