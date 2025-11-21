https://crimea.ria.ru/20251121/sevastopolets-izbil-znakomuyu-za-nezakonnyy-oborot-narkotikov-1151092689.html

Мужчина в Севастополе избил знакомую за "незаконный оборот наркотиков"

Мужчина в Севастополе избил знакомую за "незаконный оборот наркотиков" - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Мужчина в Севастополе избил знакомую за "незаконный оборот наркотиков"

Севастополец получил два года лишения свободы за избиение своей знакомой, причинив тяжкий вред ее здоровью. Об этом сообщили в городской прокуратуре. РИА Новости Крым, 21.11.2025

2025-11-21T16:37

2025-11-21T16:37

2025-11-21T16:51

новости

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

приговор

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296864_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3a22e28d63ff3b18f4d94cbd83d5164a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Севастополец получил два года лишения свободы за избиение своей знакомой, причинив тяжкий вред ее здоровью. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации прокуратуры, в июле 2023 года в вечернее время мужчина встретил свою знакомую в районе садового товарищества "Водолаз" на мысе Фиолент. Считая, что девушка причастна к незаконному обороту наркотиков, он избил ее.Балаклавский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вынесен заочно. Осужденный находится в межгосударственном розыске.Ранее сообщалось, что в Евпатории один год исправительных работ получил мужчина за то, что толкнул пенсионера со ступеней, после чего тот скончался. Подсудимый, находясь на верхних ступенях у входа в магазин, вступил с 70-летним мужчиной в словесный конфликт, который впоследствии перерос в обоюдную драку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчинуПожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невесткуДва человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, приговор, крым, новости крыма