На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку
На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку
На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку - РИА Новости Крым, 17.12.2025
На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку
В Курганинске Краснодарского края 19-летний ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую женщину на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T16:30
2025-12-17T16:30
новости
краснодарский край
происшествия
велосипед
дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Курганинске Краснодарского края 19-летний ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую женщину на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, авария произошла в среду на пересечении улиц Ленина и Серова. Юноша за рулем учебного грузовика сбил местную жительницу, которая двигалась на велосипеде по тротуару, но на перекрестке поехала на красный сигнал светофора, не спешившись.Уточняется, что будущий водитель находился в кабине большегруза в сопровождении инструктора. Сейчас правоохранители проводят проверку.
краснодарский край
На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку

Ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку на Кубани

16:30 17.12.2025
 
© 23 МВДДТП на Кубани
ДТП на Кубани
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Курганинске Краснодарского края 19-летний ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую женщину на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным полиции, авария произошла в среду на пересечении улиц Ленина и Серова. Юноша за рулем учебного грузовика сбил местную жительницу, которая двигалась на велосипеде по тротуару, но на перекрестке поехала на красный сигнал светофора, не спешившись.
"В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия", – констатировали в ведомстве.
Уточняется, что будущий водитель находился в кабине большегруза в сопровождении инструктора. Сейчас правоохранители проводят проверку.
