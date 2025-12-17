https://crimea.ria.ru/20251217/na-kubani-uchenik-za-rulem-kamaza-sbil-nasmert-pozhiluyu-velosipedistku-1151753601.html
На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Курганинске Краснодарского края 19-летний ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую женщину на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, авария произошла в среду на пересечении улиц Ленина и Серова. Юноша за рулем учебного грузовика сбил местную жительницу, которая двигалась на велосипеде по тротуару, но на перекрестке поехала на красный сигнал светофора, не спешившись.Уточняется, что будущий водитель находился в кабине большегруза в сопровождении инструктора. Сейчас правоохранители проводят проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗУснул за рулем: на Кубани в лобовом ДТП с КамАЗом погибли два человекаВ Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
