В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29 - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29 - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
С 1 по 7 сентября 2025 года на территории Крыма зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T14:32
2025-09-08T15:18
новости крыма
госавтоинспекция крыма
крым
происшествия
дтп в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. С 1 по 7 сентября 2025 года на территории Крыма зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.Согласно источнику, в результате аварий погибли два человека, еще 29 получили травмы различной степени тяжести, среди них – четверо несовершеннолетних.В ГАИ уточнили, что шесть ДТП произошли с участием пешеходов. В этих случаях пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.Кроме того, за неделю пресечено 177 фактов управления транспортом с признаками опьянения. Из них 26 водителей были привлечены повторно, теперь им грозит уголовная ответственность.Ранее сообщалось, что с начала года подразделения МЧС привлекались на ликвидацию последствий 758 дорожно-транспортных происшествий в Крыму. В авариях погибли более 70 человек, огнем оказались охвачены 80 автомобилей.
новости крыма, госавтоинспекция крыма, крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе
В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29

В Крыму за неделю произошло 26 ДТП – два человека погибли и 29 получили травмы

14:32 08.09.2025 (обновлено: 15:18 08.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. С 1 по 7 сентября 2025 года на территории Крыма зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
Согласно источнику, в результате аварий погибли два человека, еще 29 получили травмы различной степени тяжести, среди них – четверо несовершеннолетних.
В ГАИ уточнили, что шесть ДТП произошли с участием пешеходов. В этих случаях пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.
Кроме того, за неделю пресечено 177 фактов управления транспортом с признаками опьянения. Из них 26 водителей были привлечены повторно, теперь им грозит уголовная ответственность.

"Соблюдайте скоростной режим, не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, используйте ремни безопасности и следите за окружающей обстановкой. Ваше внимание и ответственность – залог безопасности для участников дорожного движения!" – подчеркнули в ГАИ.

Ранее сообщалось, что с начала года подразделения МЧС привлекались на ликвидацию последствий 758 дорожно-транспортных происшествий в Крыму. В авариях погибли более 70 человек, огнем оказались охвачены 80 автомобилей.
