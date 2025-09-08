https://crimea.ria.ru/20250908/v-krymu-za-nedelyu-proizoshlo-v-dtp-pogibli-dva-cheloveka-1149287954.html

В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29

В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29

В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29

С 1 по 7 сентября 2025 года на территории Крыма зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 08.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. С 1 по 7 сентября 2025 года на территории Крыма зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.Согласно источнику, в результате аварий погибли два человека, еще 29 получили травмы различной степени тяжести, среди них – четверо несовершеннолетних.В ГАИ уточнили, что шесть ДТП произошли с участием пешеходов. В этих случаях пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.Кроме того, за неделю пресечено 177 фактов управления транспортом с признаками опьянения. Из них 26 водителей были привлечены повторно, теперь им грозит уголовная ответственность.Ранее сообщалось, что с начала года подразделения МЧС привлекались на ликвидацию последствий 758 дорожно-транспортных происшествий в Крыму. В авариях погибли более 70 человек, огнем оказались охвачены 80 автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в СимферополеВ Симферополе троллейбус сбил подросткаНа Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка

