https://crimea.ria.ru/20251218/dvukhmetrovye-polki-v-kupe-poyavyatsya-v-poezda-soobscheniem-na-yug-v-2026-godu-1151796631.html

Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году

Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году

Двухметровые вагоны купе появятся в поездах, которые следуют на юг России, уже в следующем году. Об этом заявил замглавы РЖД Иван Колесников, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T17:37

2025-12-18T17:37

2025-12-18T17:40

новости

гранд сервис экспресс

крым

поезд

поезд "таврия"

железные дороги крыма

железная дорога

крымская железная дорога (кжд)

новости крыма

российские железные дороги (ржд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148449922_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ef51ca3ad3457d30abeab708c4f4178a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Двухметровые вагоны купе появятся в поездах, которые следуют на юг России, уже в следующем году. Об этом заявил замглавы РЖД Иван Колесников, сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось, что в четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул.Также сообщалось, что как минимум 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах "Таврия", следующих в Крым. Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские проводники стали лучшими в странеПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причиныКак выбрать гостиницу в Крыму на Новый год

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, гранд сервис экспресс, крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), новости крыма, российские железные дороги (ржд)