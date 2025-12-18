https://crimea.ria.ru/20251218/dvukhmetrovye-polki-v-kupe-poyavyatsya-v-poezda-soobscheniem-na-yug-v-2026-godu-1151796631.html
Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
Двухметровые вагоны купе появятся в поездах, которые следуют на юг России, уже в следующем году. Об этом заявил замглавы РЖД Иван Колесников, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T17:37
2025-12-18T17:37
2025-12-18T17:40
новости
гранд сервис экспресс
крым
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
новости крыма
российские железные дороги (ржд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148449922_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ef51ca3ad3457d30abeab708c4f4178a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Двухметровые вагоны купе появятся в поездах, которые следуют на юг России, уже в следующем году. Об этом заявил замглавы РЖД Иван Колесников, сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось, что в четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул.Также сообщалось, что как минимум 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах "Таврия", следующих в Крым. Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские проводники стали лучшими в странеПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причиныКак выбрать гостиницу в Крыму на Новый год
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148449922_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_10335741c9f4bd6bf772cfb938521c84.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, гранд сервис экспресс, крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), новости крыма, российские железные дороги (ржд)
Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
РЖД: в 2026 году появятся вагоны с двухметровыми полками в поездах сообщением на юг страны
17:37 18.12.2025 (обновлено: 17:40 18.12.2025)