18.12.2025
Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
Двухметровые вагоны купе появятся в поездах, которые следуют на юг России, уже в следующем году. Об этом заявил замглавы РЖД Иван Колесников, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 18.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148449922_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ef51ca3ad3457d30abeab708c4f4178a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Двухметровые вагоны купе появятся в поездах, которые следуют на юг России, уже в следующем году. Об этом заявил замглавы РЖД Иван Колесников, сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось, что в четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул.Также сообщалось, что как минимум 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах "Таврия", следующих в Крым. Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.
РИА Новости Крым
Новости
новости, гранд сервис экспресс, крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), новости крыма, российские железные дороги (ржд)
Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году

РЖД: в 2026 году появятся вагоны с двухметровыми полками в поездах сообщением на юг страны

17:37 18.12.2025 (обновлено: 17:40 18.12.2025)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваПоезд на Крымском мосту
Поезд на Крымском мосту
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Двухметровые вагоны купе появятся в поездах, которые следуют на юг России, уже в следующем году. Об этом заявил замглавы РЖД Иван Колесников, сообщает РИА Новости.
"Мы уже говорили об этом, что вагоны этого габарита будут работать на юг. В следующем году мы увидим эти вагоны в поездах в сторону нашего юга. И в первую очередь Анапы и Адлера", – сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что в четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул.
Также сообщалось, что как минимум 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах "Таврия", следующих в Крым. Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.
