Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым

4,5 тысячи пассажиров повезут поезда в Крым в новогоднюю ночь – перевозчик

11:01 06.12.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах "Таврия", следующих в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сэрвис Экспресс".
"По нашим прогнозам, 2026-ой год в пути встретят девять тысяч пассажиров поездов "Таврия". Непосредственно в Крым в новогоднюю ночь в поездах "Таврия" поедут 4,5 тысяч человек", - сообщили в компании.
Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.
Праздничные мероприятия в поездах "Таврия" начинаются уже с 23 декабря – именно в этот день в 2019 году поезд № 007 вышел из Санкт-Петербурга в Севастополь, 24 декабря поезд № 28 отправился из Москвы в Симферополь, а 25 декабря два флагманских поезда первыми прошли по Крымскому мосту в направлении Крыма.
"В годовщину запуска мы традиционно проводим в этих поездах праздничную викторину для пассажиров с призами для победителей. А также раздаем всем пассажирам этих поездов пряники с символикой "Таврии". 23 декабря мы планируем торжественно проводить поезд из Санкт-Петербурга с народным проводником Таврибарой – символом поездов "Таврия", а 25 декабря с ним же встретить поезд в Симферополе. Наши пассажиры смогут сделать на этих мероприятиях красивые праздничные фотографии", - анонсируют в "ГСЭ".
За прошедший курортный сезон, с мая по сентябрь, поезда в крымском направлении перевезли рекордное количество пассажиров – более 3 миллионов 40 тысяч пассажиров. Это на 3% больше, чем в прошлом году, сообщал ранее начальник управления обособленного подразделения "Крым" транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов.
