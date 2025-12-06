https://crimea.ria.ru/20251206/skolko-passazhirov-vstretyat-novyy-god-v-poezdakh-po-puti-v-krym-1151432235.html

Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым

Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым

4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах "Таврия", следующих в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.12.2025

2025-12-06T11:01

2025-12-06T11:01

2025-12-06T11:01

гранд сервис экспресс

поезд

крым

новый год

новый год в крыму

новый год 2026

поезд "таврия"

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142107437_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_777af94e366d247a42d85063bfd6533f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах "Таврия", следующих в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сэрвис Экспресс".Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.Праздничные мероприятия в поездах "Таврия" начинаются уже с 23 декабря – именно в этот день в 2019 году поезд № 007 вышел из Санкт-Петербурга в Севастополь, 24 декабря поезд № 28 отправился из Москвы в Симферополь, а 25 декабря два флагманских поезда первыми прошли по Крымскому мосту в направлении Крыма."В годовщину запуска мы традиционно проводим в этих поездах праздничную викторину для пассажиров с призами для победителей. А также раздаем всем пассажирам этих поездов пряники с символикой "Таврии". 23 декабря мы планируем торжественно проводить поезд из Санкт-Петербурга с народным проводником Таврибарой – символом поездов "Таврия", а 25 декабря с ним же встретить поезд в Симферополе. Наши пассажиры смогут сделать на этих мероприятиях красивые праздничные фотографии", - анонсируют в "ГСЭ".За прошедший курортный сезон, с мая по сентябрь, поезда в крымском направлении перевезли рекордное количество пассажиров – более 3 миллионов 40 тысяч пассажиров. Это на 3% больше, чем в прошлом году, сообщал ранее начальник управления обособленного подразделения "Крым" транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелейТвори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"Кинотеатр и душ: в крымских поездах стали доступны новые услуги

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, крым, новый год, новый год в крыму, новый год 2026, поезд "таврия"