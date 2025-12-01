Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелей - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/v-krymu-na-novogodnie-prazdniki-zabronirovana-pochti-polovina-oteley-1151312238.html
В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелей
В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелей - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелей
Половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T09:41
2025-12-01T11:03
новый год
новый год в крыму
туризм в крыму
отдых в крыму
сергей аксенов
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142677042_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3b7c510d60debf344bf406279f04c52f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Сергей Аксенов отметил, что благодаря усилиям по продвижению круглогодичного туристского потенциала количество отдыхающих в Крыму устойчиво растет. Особое внимание в этом году уделено гастрономическим особенностям Крыма. Проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, поскольку безопасность крымчан остается главным приоритетом, подчеркнул Аксенов. "Но это не значит, что гости и жители республики не должны радоваться самому долгожданному празднику. Для удобства на туристическом портале республики собрана информация о праздничных мероприятиях для семейного отдыха. Это резиденции Деда Мороза, городские елки и ледовые катки, новогодние программы гостиниц и санаториев, афиши театров", - перечислил он.Кроме того, в Крыму, с 1 декабря стартовала акция "Новый год в Крыму как дома"."Акция проводится уже в третий раз, она направлена на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления среди потенциальных гостей полуострова в период новогодних и рождественских каникул", - напомнил Аксенов.Как сообщалось ранее, в Крыму открылось министерство новогодних дел с машиной времени и "живой" Екатериной II.Вместе с тем, в Крым на Новый год назначены два дополнительных поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направленииВ Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билетОткрытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142677042_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_aa36034e4f80b72d50128a9bfb59a736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год, новый год в крыму, туризм в крыму, отдых в крыму, сергей аксенов, новости крыма, крым
В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелей

В Крыму на Новый год забронирована половина номерного фонда - Аксенов

09:41 01.12.2025 (обновлено: 11:03 01.12.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваНовый год в Евпатории
Новый год в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Гостей готовы принять 330 круглогодичных средств размещения, 65 из которых – санатории. Места размещения на Новый год забронированы уже почти на 50 %", - написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов отметил, что благодаря усилиям по продвижению круглогодичного туристского потенциала количество отдыхающих в Крыму устойчиво растет. Особое внимание в этом году уделено гастрономическим особенностям Крыма.
Проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, поскольку безопасность крымчан остается главным приоритетом, подчеркнул Аксенов.
"Но это не значит, что гости и жители республики не должны радоваться самому долгожданному празднику. Для удобства на туристическом портале республики собрана информация о праздничных мероприятиях для семейного отдыха. Это резиденции Деда Мороза, городские елки и ледовые катки, новогодние программы гостиниц и санаториев, афиши театров", - перечислил он.
Кроме того, в Крыму, с 1 декабря стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".
"Акция проводится уже в третий раз, она направлена на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления среди потенциальных гостей полуострова в период новогодних и рождественских каникул", - напомнил Аксенов.
Как сообщалось ранее, в Крыму открылось министерство новогодних дел с машиной времени и "живой" Екатериной II.
Вместе с тем, в Крым на Новый год назначены два дополнительных поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях
 
Новый годНовый год в КрымуТуризм в КрымуОтдых в КрымуСергей АксеновНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях
10:59Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
10:47Турпоток в Крым вырос на 15%
10:38Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР
10:29В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок
10:20В Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ
10:13На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентов
09:41В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелей
09:25Украина предполагала убийство жены и ребенка российского военного в Крыму
09:18НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России
09:14Психологическая помощь бойцам СВО: что изменит новый закон
08:45Состояние раненной в Севастополе девочки крайне тяжелое - Развожаев
08:36На Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышек
08:25Крым включат в эксперимент с цифровым рублем
08:13Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле Госдумы
07:51В Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны
07:29Над Азовским морем сбиты беспилотники ВСУ
07:23Как пассажиры поездов в Крым относятся к задержкам составов
07:01Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников
06:52Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в декабре
Лента новостейМолния