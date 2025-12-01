В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелей

https://crimea.ria.ru/20251201/v-krymu-na-novogodnie-prazdniki-zabronirovana-pochti-polovina-oteley-1151312238.html

Половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки. Об этом сообщил глава...

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Сергей Аксенов отметил, что благодаря усилиям по продвижению круглогодичного туристского потенциала количество отдыхающих в Крыму устойчиво растет. Особое внимание в этом году уделено гастрономическим особенностям Крыма. Проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, поскольку безопасность крымчан остается главным приоритетом, подчеркнул Аксенов. "Но это не значит, что гости и жители республики не должны радоваться самому долгожданному празднику. Для удобства на туристическом портале республики собрана информация о праздничных мероприятиях для семейного отдыха. Это резиденции Деда Мороза, городские елки и ледовые катки, новогодние программы гостиниц и санаториев, афиши театров", - перечислил он.Кроме того, в Крыму, с 1 декабря стартовала акция "Новый год в Крыму как дома"."Акция проводится уже в третий раз, она направлена на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления среди потенциальных гостей полуострова в период новогодних и рождественских каникул", - напомнил Аксенов.Как сообщалось ранее, в Крыму открылось министерство новогодних дел с машиной времени и "живой" Екатериной II.Вместе с тем, в Крым на Новый год назначены два дополнительных поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направленииВ Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билетОткрытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях

