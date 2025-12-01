https://crimea.ria.ru/20251201/v-krymu-na-novogodnie-prazdniki-zabronirovana-pochti-polovina-oteley-1151312238.html
В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелей
В Крыму на Новый год забронирована половина номерного фонда - Аксенов
09:41 01.12.2025 (обновлено: 11:03 01.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Гостей готовы принять 330 круглогодичных средств размещения, 65 из которых – санатории. Места размещения на Новый год забронированы уже почти на 50 %", - написал он в своем Telegram-канале.
Сергей Аксенов отметил, что благодаря усилиям по продвижению круглогодичного туристского потенциала количество отдыхающих в Крыму устойчиво растет. Особое внимание в этом году уделено гастрономическим особенностям Крыма.
Проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, поскольку безопасность крымчан остается главным приоритетом, подчеркнул Аксенов.
"Но это не значит, что гости и жители республики не должны радоваться самому долгожданному празднику. Для удобства на туристическом портале республики собрана информация о праздничных мероприятиях для семейного отдыха. Это резиденции Деда Мороза, городские елки и ледовые катки, новогодние программы гостиниц и санаториев, афиши театров", - перечислил он.
Кроме того, в Крыму, с 1 декабря стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".
"Акция проводится уже в третий раз, она направлена на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления среди потенциальных гостей полуострова в период новогодних и рождественских каникул", - напомнил Аксенов.
Как сообщалось ранее, в Крыму открылось
министерство новогодних дел с машиной времени и "живой" Екатериной II.
Вместе с тем, в Крым на Новый год назначены
два дополнительных поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.
