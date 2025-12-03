https://crimea.ria.ru/20251203/tvori-dobro-ria-novosti-krym-zapuskaet-aktsiyu-elka-zhelaniy-1151380406.html

Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"

Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний" - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"

Сайт РИА Новости Крым запускает традиционную акцию "Елка желаний", благодаря которой осуществляются самые заветные мечты детей из крымских интернатов. РИА Новости Крым, 03.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Сайт РИА Новости Крым запускает традиционную акцию "Елка желаний", благодаря которой осуществляются самые заветные мечты детей из крымских интернатов. В прошлом году мы и наши дорогие волшебники помогли осуществить мечты 20 воспитанников Лозовского интерната. Они побывали в настоящем вертолете, покатались на поезде, научились фокусам и ярко провели время. А в этот раз мы решили помочь воспитанникам Евпаторийской санаторной школы-интерната и призываем взрослых стать настоящими волшебниками для этих ребят.Каждый конвертик занял свое место на декоративной настенной елке, которую специально для акции сшили мастерицы Ремесленной палаты Крыма. Мы призываем всех желающих совершить маленькое новогоднее чудо и подарить детям веру в сказку!В прошлом году в акции "Елка желаний" от сайта РИА Новости Крым поучаствовали крымские политики, министры, руководители МЧС и Роспотребнадзора, известные музыканты и журналисты, общественные деятели и руководители крупнейших развлекательных объектов полуострова. Всех объединила цель – сделать праздник для детей незабываемым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

