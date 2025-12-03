Рейтинг@Mail.ru
Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний" - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"
Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний" - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"
Сайт РИА Новости Крым запускает традиционную акцию "Елка желаний", благодаря которой осуществляются самые заветные мечты детей из крымских интернатов. РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Сайт РИА Новости Крым запускает традиционную акцию "Елка желаний", благодаря которой осуществляются самые заветные мечты детей из крымских интернатов. В прошлом году мы и наши дорогие волшебники помогли осуществить мечты 20 воспитанников Лозовского интерната. Они побывали в настоящем вертолете, покатались на поезде, научились фокусам и ярко провели время. А в этот раз мы решили помочь воспитанникам Евпаторийской санаторной школы-интерната и призываем взрослых стать настоящими волшебниками для этих ребят.Каждый конвертик занял свое место на декоративной настенной елке, которую специально для акции сшили мастерицы Ремесленной палаты Крыма. Мы призываем всех желающих совершить маленькое новогоднее чудо и подарить детям веру в сказку!В прошлом году в акции "Елка желаний" от сайта РИА Новости Крым поучаствовали крымские политики, министры, руководители МЧС и Роспотребнадзора, известные музыканты и журналисты, общественные деятели и руководители крупнейших развлекательных объектов полуострова. Всех объединила цель – сделать праздник для детей незабываемым.
крым, новости крыма, дети, благотворительность, елка желаний риа новости крым, новый год в крыму, видео
Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"

Акция "Елка желаний" от РИА Новости Крым осуществит мечты 20 детей из школы-интерната

15:04 03.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Сайт РИА Новости Крым запускает традиционную акцию "Елка желаний", благодаря которой осуществляются самые заветные мечты детей из крымских интернатов.
В прошлом году мы и наши дорогие волшебники помогли осуществить мечты 20 воспитанников Лозовского интерната. Они побывали в настоящем вертолете, покатались на поезде, научились фокусам и ярко провели время. А в этот раз мы решили помочь воспитанникам Евпаторийской санаторной школы-интерната и призываем взрослых стать настоящими волшебниками для этих ребят.
"Дети из Евпаторийской санаторной школы-интерната своими руками сшили украшения на нашу елку, в которых спрятали записки со своими желаниями. Ребята мечтают о разном: покататься на пожарной машине, проехать с мигалками на автомобиле ДПС, посмотреть, как делают мороженое. А еще – о наборах для творчества и игрушках", - рассказали в редакции.
Каждый конвертик занял свое место на декоративной настенной елке, которую специально для акции сшили мастерицы Ремесленной палаты Крыма. Мы призываем всех желающих совершить маленькое новогоднее чудо и подарить детям веру в сказку!
В прошлом году в акции "Елка желаний" от сайта РИА Новости Крым поучаствовали крымские политики, министры, руководители МЧС и Роспотребнадзора, известные музыканты и журналисты, общественные деятели и руководители крупнейших развлекательных объектов полуострова. Всех объединила цель – сделать праздник для детей незабываемым.
23 декабря 2024, 18:02
Чудесам быть: как мечты воспитанников интерната в Крыму стали реальностью
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Лента новостейМолния