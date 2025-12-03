Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"
Акция "Елка желаний" от РИА Новости Крым осуществит мечты 20 детей из школы-интерната
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Сайт РИА Новости Крым запускает традиционную акцию "Елка желаний", благодаря которой осуществляются самые заветные мечты детей из крымских интернатов.
В прошлом году мы и наши дорогие волшебники помогли осуществить мечты 20 воспитанников Лозовского интерната. Они побывали в настоящем вертолете, покатались на поезде, научились фокусам и ярко провели время. А в этот раз мы решили помочь воспитанникам Евпаторийской санаторной школы-интерната и призываем взрослых стать настоящими волшебниками для этих ребят.
"Дети из Евпаторийской санаторной школы-интерната своими руками сшили украшения на нашу елку, в которых спрятали записки со своими желаниями. Ребята мечтают о разном: покататься на пожарной машине, проехать с мигалками на автомобиле ДПС, посмотреть, как делают мороженое. А еще – о наборах для творчества и игрушках", - рассказали в редакции.
Каждый конвертик занял свое место на декоративной настенной елке, которую специально для акции сшили мастерицы Ремесленной палаты Крыма. Мы призываем всех желающих совершить маленькое новогоднее чудо и подарить детям веру в сказку!
В прошлом году в акции "Елка желаний" от сайта РИА Новости Крым поучаствовали крымские политики, министры, руководители МЧС и Роспотребнадзора, известные музыканты и журналисты, общественные деятели и руководители крупнейших развлекательных объектов полуострова. Всех объединила цель – сделать праздник для детей незабываемым.
