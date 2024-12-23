https://crimea.ria.ru/20241223/chudesam-byt-kak-mechty-vospitannikov-internata-v-krymu-stali-realnostyu-1142861804.html

Чудесам быть: как мечты воспитанников интерната в Крыму стали реальностью

Чудесам быть: как мечты воспитанников интерната в Крыму стали реальностью - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Чудесам быть: как мечты воспитанников интерната в Крыму стали реальностью

Побывать в настоящем вертолете, покататься в пожарной машине, получить платье принцессы и научиться фокусам – взрослые волшебники помогли осуществить мечты... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T18:02

2024-12-23T18:02

2024-12-23T18:02

риа новости крым

новый год 2025

дети

подарки

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Побывать в настоящем вертолете, покататься в пожарной машине, получить платье принцессы и научиться фокусам – взрослые волшебники помогли осуществить мечты воспитанников Лозовской школы-интерната.В начале декабря редакция РИА Новости Крым запустила свою "Елку желаний". Ее украсили 20 шаров с фотографиями воспитанников школы-интерната. Желания у детей были самые разные – от кукол и машинок до посещения настоящего вертолета и фото с жирафом. Журналисты рассказали о мечтах детей и предложили помочь осуществить их.Откликнулись крымские политики, министры, руководители МЧС и Роспотребнадзора, известные музыканты и журналисты, общественные деятели и руководители крупнейших развлекательных объектов полуострова. Всех объединила цель – подарить детям сказку. И вот 23 декабря, в преддверии Нового года, подарки отправились к своим юным хозяевам. Как это было – смотрите в видео.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

риа новости крым, новый год 2025, дети, подарки, общество, видео