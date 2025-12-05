https://crimea.ria.ru/20251205/vtb-vydachi-ipoteki-v-noyabre-v-rossii-vyrosli-na-90-1151431671.html

ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре в России выросли на 90%

ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре в России выросли на 90% - РИА Новости Крым, 05.12.2025

ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре в России выросли на 90%

Российские банки в ноябре 2025 года выдали порядка 500 миллиардов рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья, что на 90% больше, чем за... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T13:36

2025-12-05T13:36

2025-12-05T13:36

втб

банк

кредит

ипотека

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150627131_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_41c757707e76318f162e57439069a791.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Российские банки в ноябре 2025 года выдали порядка 500 миллиардов рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья, что на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ВТБ.Всего с начала этого года объем выданной ипотеки в России, по оценкам экспертов банка, составил более 3,6 триллиона рублей. Несмотря на активное восстановление сегмента в последние месяцы, этот показатель на 20% ниже показателя за 11 месяцев 2024 года. Основным драйвером остается семейная ипотека, доля которой в объеме продаж по итогам ноября составила 68%.По оценке ВТБ, в целом в 2025 году в России будет выдано 4,2 триллиона рублей жилищных кредитов против 4,8 триллиона рублей годом ранее. А в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 триллиона рублей.По ожиданиям ВТБ, в 2026 году рынок станет более сбалансированным: соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета - на один рыночный кредит будет приходиться один льготный, а не три как сейчас.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, кредит, ипотека, новости