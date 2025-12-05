https://crimea.ria.ru/20251205/taksist-iz-simferopolya-poluchil-4-goda-kolonii-za-gibel-baykera-v-dtp--1151432956.html

Таксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП

Таксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Таксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП

Жителя Симферополя осудили на 4 года колонии за смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 05.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя осудили на 4 года колонии за смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Инцидент произошел в июле этого года. Таксист на автомобиле Nissan, двигаясь по улице Толстого в Симферополе, пересек двойную сплошную для остановки и высадки пассажира. В результате такого маневра легковушка столкнулась с мотоциклом Honda под управлением 30-летнего водителя. От полученных травм байкер скончался.В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал.

