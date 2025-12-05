Рейтинг@Mail.ru
Таксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП
Таксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП
Таксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Таксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП
Жителя Симферополя осудили на 4 года колонии за смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя осудили на 4 года колонии за смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Инцидент произошел в июле этого года. Таксист на автомобиле Nissan, двигаясь по улице Толстого в Симферополе, пересек двойную сплошную для остановки и высадки пассажира. В результате такого маневра легковушка столкнулась с мотоциклом Honda под управлением 30-летнего водителя. От полученных травм байкер скончался.В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал.
крым
симферополь
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя осудили на 4 года колонии за смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Инцидент произошел в июле этого года. Таксист на автомобиле Nissan, двигаясь по улице Толстого в Симферополе, пересек двойную сплошную для остановки и высадки пассажира. В результате такого маневра легковушка столкнулась с мотоциклом Honda под управлением 30-летнего водителя. От полученных травм байкер скончался.
В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал.
"Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев", - отмечается в сообщении.
