Таксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП

2025-12-05T13:58
2025-12-05T13:58
2025-12-05T14:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя осудили на 4 года колонии за смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Инцидент произошел в июле этого года. Таксист на автомобиле Nissan, двигаясь по улице Толстого в Симферополе, пересек двойную сплошную для остановки и высадки пассажира. В результате такого маневра легковушка столкнулась с мотоциклом Honda под управлением 30-летнего водителя. От полученных травм байкер скончался.В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное делоВ Севастополе осудили виновника смертельного ДТП с подросткомВ Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле
13:58 05.12.2025