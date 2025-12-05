https://crimea.ria.ru/20251205/mintsifry-dopolnilo-belyy-spisok-saytov-na-sluchay-ogranicheniy-interneta-1151433656.html

Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета

Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета

Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T14:15

2025-12-05T14:15

2025-12-05T14:15

интернет

связь

минцифры рф

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8cadc6fb662d75963bffcb8eb2c3863d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Также в перечень вошли сайты Центробанка, операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком", платформы "Россия — страна возможностей", информационной системы "Молодежь России" и всероссийского студенческого проекта "Твой ход".Кроме того, добавлены несколько сайтов федеральных СМИ, сервиса "Домклик", охранной системы "Цезарь Сателлит", онлайн-кинотеатра Окко.Работа по наполнению так называемого "белого списка" ведется постоянно. Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности.14 ноября Минцифры уже дополняло "белый список". В частности, добавились сайты Почты России, "Альфа-Банка", государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", а также сайты ряда средств массовой информации, в том числе агентства РИА Новости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, связь, минцифры рф, новости, россия