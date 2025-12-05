https://crimea.ria.ru/20251205/mintsifry-dopolnilo-belyy-spisok-saytov-na-sluchay-ogranicheniy-interneta-1151433656.html
Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T14:15
2025-12-05T14:15
2025-12-05T14:15
интернет
связь
минцифры рф
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8cadc6fb662d75963bffcb8eb2c3863d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Также в перечень вошли сайты Центробанка, операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком", платформы "Россия — страна возможностей", информационной системы "Молодежь России" и всероссийского студенческого проекта "Твой ход".Кроме того, добавлены несколько сайтов федеральных СМИ, сервиса "Домклик", охранной системы "Цезарь Сателлит", онлайн-кинотеатра Окко.Работа по наполнению так называемого "белого списка" ведется постоянно. Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности.14 ноября Минцифры уже дополняло "белый список". В частности, добавились сайты Почты России, "Альфа-Банка", государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", а также сайты ряда средств массовой информации, в том числе агентства РИА Новости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_231f71b374397d9ae12340ee71711524.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интернет, связь, минцифры рф, новости, россия
Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
В России дополнили "белый список" доступных сайтов во время ограничений интернета
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ.
Также в перечень вошли сайты Центробанка, операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком", платформы "Россия — страна возможностей", информационной системы "Молодежь России" и всероссийского студенческого проекта "Твой ход".
Кроме того, добавлены несколько сайтов федеральных СМИ, сервиса "Домклик", охранной системы "Цезарь Сателлит", онлайн-кинотеатра Окко.
Работа по наполнению так называемого "белого списка" ведется постоянно. Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности.
14 ноября Минцифры уже дополняло
"белый список". В частности, добавились сайты Почты России, "Альфа-Банка", государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", а также сайты ряда средств массовой информации, в том числе агентства РИА Новости.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.