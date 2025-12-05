Рейтинг@Mail.ru
Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T14:15
2025-12-05T14:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Также в перечень вошли сайты Центробанка, операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком", платформы "Россия — страна возможностей", информационной системы "Молодежь России" и всероссийского студенческого проекта "Твой ход".Кроме того, добавлены несколько сайтов федеральных СМИ, сервиса "Домклик", охранной системы "Цезарь Сателлит", онлайн-кинотеатра Окко.Работа по наполнению так называемого "белого списка" ведется постоянно. Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности.14 ноября Минцифры уже дополняло "белый список". В частности, добавились сайты Почты России, "Альфа-Банка", государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", а также сайты ряда средств массовой информации, в том числе агентства РИА Новости.
Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета

В России дополнили "белый список" доступных сайтов во время ограничений интернета

14:15 05.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ.
Также в перечень вошли сайты Центробанка, операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком", платформы "Россия — страна возможностей", информационной системы "Молодежь России" и всероссийского студенческого проекта "Твой ход".
Кроме того, добавлены несколько сайтов федеральных СМИ, сервиса "Домклик", охранной системы "Цезарь Сателлит", онлайн-кинотеатра Окко.
Работа по наполнению так называемого "белого списка" ведется постоянно. Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности.
14 ноября Минцифры уже дополняло "белый список". В частности, добавились сайты Почты России, "Альфа-Банка", государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", а также сайты ряда средств массовой информации, в том числе агентства РИА Новости.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
