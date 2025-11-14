Рейтинг@Mail.ru
В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/v-rossii-dopolnili-belyy-spisok-saytov-na-sluchay-ogranicheniy-interneta-1150933685.html
В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
Минцифры РФ дополнило перечень российских цифровых платформ, которые будут доступны в периоды отключения мобильного интернета в стране. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T20:56
2025-11-14T20:20
минцифры рф
россия
интернет
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111784/71/1117847133_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_748d665886492f5a5fa189de162cfef4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Минцифры РФ дополнило перечень российских цифровых платформ, которые будут доступны в периоды отключения мобильного интернета в стране.В обновленный список добавлены сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ.Также в перечень вошли сайты Почты России, "Альфа-Банка", государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", а также сайты ряда средств массовой информации, в том числе агентства РИА Новости.Кроме того, в "белый список" попали, сайт РЖД и туристический портал "Туту.ру", навигатор "2ГИС", один из популярных сервисов такси и сайт Gismeteo.Ранее в России создали так называемый "белый список" сайтов, которые будут работать даже при отключении интернета. Минцифры включило в него VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", "Мегафон", МТС, Ростелеком, T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111784/71/1117847133_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a38b5c8e68ea46dc8c102c5186c38592.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минцифры рф, россия, интернет, общество, новости
В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета

Минцифры обновило "белый список" доступных во время ограничений интернета сайтов в России

20:56 14.11.2025
 
© Depositphotos.com IgorVetushkoМолодая девушка с ноутбуком на диване
Молодая девушка с ноутбуком на диване - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Depositphotos.com IgorVetushko
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Минцифры РФ дополнило перечень российских цифровых платформ, которые будут доступны в периоды отключения мобильного интернета в стране.
В обновленный список добавлены сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ.
Также в перечень вошли сайты Почты России, "Альфа-Банка", государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", а также сайты ряда средств массовой информации, в том числе агентства РИА Новости.
Кроме того, в "белый список" попали, сайт РЖД и туристический портал "Туту.ру", навигатор "2ГИС", один из популярных сервисов такси и сайт Gismeteo.
Ранее в России создали так называемый "белый список" сайтов, которые будут работать даже при отключении интернета. Минцифры включило в него VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", "Мегафон", МТС, Ростелеком, T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Минцифры РФРоссияИнтернетОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:15Рейд в Севастополе закрыт
21:15На ЗАЭС отключена одна из питающих станцию высоковольтных линий
21:09Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик
20:56В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
20:30Керчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут
20:13Много солнца и никаких осадков: погода на выходных в Крыму
19:51Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
19:31Три поезда из Крыма задерживаются в пути следования до 3 часов
19:29Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двое
19:23Новости Новороссийска: при атаке ВСУ повреждено 66 квартир
18:54Над Крымом сбили еще один беспилотник
18:44Сотрудник Sputnik Meedia в Эстонии оспорил вердикт о "нарушении санкций"
18:35"Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие АПК Крыма
18:20В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году
18:11В Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда
17:55В Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить – идет проверка
17:32Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство
16:54Под Ялтой легковушка повисла на отбойнике в результате ДТП
16:47Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировали
16:39Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе
Лента новостейМолния