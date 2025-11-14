https://crimea.ria.ru/20251114/v-rossii-dopolnili-belyy-spisok-saytov-na-sluchay-ogranicheniy-interneta-1150933685.html

В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Минцифры РФ дополнило перечень российских цифровых платформ, которые будут доступны в периоды отключения мобильного интернета в стране.В обновленный список добавлены сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ.Также в перечень вошли сайты Почты России, "Альфа-Банка", государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", а также сайты ряда средств массовой информации, в том числе агентства РИА Новости.Кроме того, в "белый список" попали, сайт РЖД и туристический портал "Туту.ру", навигатор "2ГИС", один из популярных сервисов такси и сайт Gismeteo.Ранее в России создали так называемый "белый список" сайтов, которые будут работать даже при отключении интернета. Минцифры включило в него VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", "Мегафон", МТС, Ростелеком, T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

