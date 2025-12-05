https://crimea.ria.ru/20251205/rossiysko-indiyskiy-tovarooborot-dostig-rekordnykh-obemov--putin-1151435035.html
Российско-индийский товарооборот достиг рекордных объемов – Путин
Российско-индийский товарооборот за последние три года достиг рекордных 64 млрд долларов в год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Российско-индийский товарооборот за последние три года достиг рекордных 64 млрд долларов в год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на площадке Российско-Индийского бизнес-форума, который проходит в Нью-Дели.Он также подчеркнул, что в рамках форума в Нью-Дели принята программа развития российско-индийского экономического сотрудничества, которая призвана довести товарооборот между странами к 2030 году до 100 млрд долларов. Он также отметил, что под руководством премьер-министра Нарендры Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику и при этом добивается очень хороших результатов в экономической сфере."Индийская экономика на сегодня одна из наиболее динамично растущих экономик в мире. Цифры говорят за себя. За 10 лет ВВП страны увеличился почти в два раза, а паритет покупательной способности – в 2,5 раза", – привел цифры Путин.Президент указал, что российская делегация приехала в Нью-Дели не только для того, чтобы обсуждать вопросы сотрудничества в энергетике, размещать заказы и подписывать контракты на поставку нефти или газа, но и для того, чтобы глубже изучить потенциал Индии и развивать многоплановые отношения по разным направлениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к бесперебойным поставкам топлива Индии – ПутинНа Западе сделали неожиданное заявление на фоне визита Путина в ИндиюПутин поблагодарил Моди за усилия по урегулированию украинского вопроса
