ВСУ нанесли удар по Васильевской районной больнице в Запорожской области - РИА Новости Крым, 05.12.2025
ВСУ нанесли удар по Васильевской районной больнице в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по Васильевской районной больнице в Запорожской области - РИА Новости Крым, 05.12.2025
ВСУ нанесли удар по Васильевской районной больнице в Запорожской области
Киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших, сообщил... РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор уточнил, что в результате артобстрела частично пострадало здание медицинского учреждения и автомобиль скорой помощи.Утром в пятницу стало известно, что в Темрюке после ночной атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар в порту.Накануне из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль, двое мужчин погибли и 68-летнаяя женщина получила травмы.
РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Очередной хладнокровный акт терроризма – обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться", – говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что в результате артобстрела частично пострадало здание медицинского учреждения и автомобиль скорой помощи.
"Благо пострадавших среди работников больницы и пациентов нет. На месте работают оперативные службы", – добавил Балицкий.
Утром в пятницу стало известно, что в Темрюке после ночной атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар в порту.
Накануне из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль, двое мужчин погибли и 68-летнаяя женщина получила травмы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Херсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов
Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области
Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России
 
Россия Новые регионы России Запорожская область Обстрелы ВСУ Евгений Балицкий
 
