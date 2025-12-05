https://crimea.ria.ru/20251205/vsu-nanesli-udar-po-vasilevskoy-rayonnoy-bolnitse-v-zaporozhskoy-oblasti--1151431388.html
ВСУ нанесли удар по Васильевской районной больнице в Запорожской области
2025-12-05T13:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор уточнил, что в результате артобстрела частично пострадало здание медицинского учреждения и автомобиль скорой помощи.Утром в пятницу стало известно, что в Темрюке после ночной атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар в порту.Накануне из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль, двое мужчин погибли и 68-летнаяя женщина получила травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывовЖенщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской областиВосемь человек погибли при атаках ВСУ по России
13:31 05.12.2025 (обновлено: 13:33 05.12.2025)