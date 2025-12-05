https://crimea.ria.ru/20251205/vsu-nanesli-udar-po-vasilevskoy-rayonnoy-bolnitse-v-zaporozhskoy-oblasti--1151431388.html

ВСУ нанесли удар по Васильевской районной больнице в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по Васильевской районной больнице в Запорожской области - РИА Новости Крым, 05.12.2025

ВСУ нанесли удар по Васильевской районной больнице в Запорожской области

Киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших, сообщил... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T13:31

2025-12-05T13:31

2025-12-05T13:33

россия

новые регионы россии

запорожская область

обстрелы всу

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/10/1124520155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0ed939f017054d3c20835237d84686d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор уточнил, что в результате артобстрела частично пострадало здание медицинского учреждения и автомобиль скорой помощи.Утром в пятницу стало известно, что в Темрюке после ночной атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар в порту.Накануне из-за атаки ВСУ на Херсонскую область, где беспилотник спикировал на гражданский автомобиль, двое мужчин погибли и 68-летнаяя женщина получила травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывовЖенщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской областиВосемь человек погибли при атаках ВСУ по России

россия

новые регионы россии

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новые регионы россии, запорожская область, обстрелы всу, евгений балицкий