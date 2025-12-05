https://crimea.ria.ru/20251205/novosti-svo-osvobozhdeny-7-naselennykh-punktov-i-unichtozheno-9-tysyach-soldat-1151432368.html

Новости СВО: освобождены 7 населенных пунктов и уничтожено 9 тысяч солдат

В течение недели Вооруженные силы России освободили еще семь населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и ДНР. В боях уничтожено 9050 солдат ВСУ. Об РИА Новости Крым, 05.12.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151322001_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_65029ca2bbf6db30bfcf25c8f3350a71.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В течение недели Вооруженные силы России освободили еще семь населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и ДНР. В боях уничтожено 9050 солдат ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Группировка войск "Север" освободила город Волчанск Харьковской области, группировка "Южная" - населенные пункты Безымянное, Красноармейск и Клиновое Донецкой Народной Республики, группировка "Восток" - Зеленый Гай, Доброполье и Червоное Запорожской области. За неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 1195 военнослужащих.Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю. За неделю на данном направлении противник потерял более 1575 солдат. Уничтожены 25 складов боеприпасов. За неделю в зоне ответственности группировки "Южная" потери ВСУ превысили 1085 военнослужащих. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения войск "Восток" уничтожили 1515 украинских солдат, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Бойцы "Центра" завершили освобождение города Красноармейск в ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении более 3265 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, из них три западного производства, 17 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии."Днепр" улучшил тактическое положение в Запорожской области, уничтожив до 415 военнослужащих ВСУ. Также за прошедшую неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре - западного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы УкраиныБлэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУАрмия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК

Новости

