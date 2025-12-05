Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: освобождены 7 населенных пунктов и уничтожено 9 тысяч солдат - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Новости СВО: освобождены 7 населенных пунктов и уничтожено 9 тысяч солдат
Новости СВО: освобождены 7 населенных пунктов и уничтожено 9 тысяч солдат - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Новости СВО: освобождены 7 населенных пунктов и уничтожено 9 тысяч солдат
В течение недели Вооруженные силы России освободили еще семь населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и ДНР. В боях уничтожено 9050 солдат ВСУ.
2025-12-05T13:48
2025-12-05T13:48
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
группировка войск "центр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В течение недели Вооруженные силы России освободили еще семь населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и ДНР. В боях уничтожено 9050 солдат ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Группировка войск "Север" освободила город Волчанск Харьковской области, группировка "Южная" - населенные пункты Безымянное, Красноармейск и Клиновое Донецкой Народной Республики, группировка "Восток" - Зеленый Гай, Доброполье и Червоное Запорожской области. За неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 1195 военнослужащих.Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю. За неделю на данном направлении противник потерял более 1575 солдат. Уничтожены 25 складов боеприпасов. За неделю в зоне ответственности группировки "Южная" потери ВСУ превысили 1085 военнослужащих. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения войск "Восток" уничтожили 1515 украинских солдат, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Бойцы "Центра" завершили освобождение города Красноармейск в ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении более 3265 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, из них три западного производства, 17 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии."Днепр" улучшил тактическое положение в Запорожской области, уничтожив до 415 военнослужащих ВСУ. Также за прошедшую неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре - западного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы УкраиныБлэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУАрмия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК
Новости
Новости СВО: освобождены 7 населенных пунктов и уничтожено 9 тысяч солдат

Новости СВО: армия России за неделю освободила семь населенных пунктов

13:48 05.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В течение недели Вооруженные силы России освободили еще семь населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и ДНР. В боях уничтожено 9050 солдат ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 29 ноября - 5 декабря 2025Сводка Минобороны из зоны СВО за 29 ноября - 5 декабря 2025
Группировка войск "Север" освободила город Волчанск Харьковской области, группировка "Южная" - населенные пункты Безымянное, Красноармейск и Клиновое Донецкой Народной Республики, группировка "Восток" - Зеленый Гай, Доброполье и Червоное Запорожской области. За неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 1195 военнослужащих.
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю. За неделю на данном направлении противник потерял более 1575 солдат. Уничтожены 25 складов боеприпасов.
За неделю в зоне ответственности группировки "Южная" потери ВСУ превысили 1085 военнослужащих. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения войск "Восток" уничтожили 1515 украинских солдат, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Бойцы "Центра" завершили освобождение города Красноармейск в ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении более 3265 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, из них три западного производства, 17 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
"Днепр" улучшил тактическое положение в Запорожской области, уничтожив до 415 военнослужащих ВСУ.
Также за прошедшую неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре - западного производства.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ", - отмечается в сводке.
Новости СВО, ВСУ (Вооруженные силы Украины), Вооруженные силы России, Потери ВСУ, Группировка войск "Южная", Группировка войск "Север", Группировка войск "Восток", Группировка войск "Запад", Группировка войск "Днепр", Группировка войск "Центр"
 
